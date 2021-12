Česká L’Etape má novou trasu. Závod bude atraktivnější, tvrdí pořadatelé

Prvního ročníku se letos v srpnu zúčastnilo přes 1700 jezdců, na nový ročník je nyní přihlášeno zhruba 1300 cyklistů. Start a cíl bude opět na pražském Strahově. „Naším cílem je zatraktivnění trasy, přidali jsme některé ikonické úseky a zároveň snížili zátěž z hlediska organizace dopravy. Změn doznala zejména Dlouhá trasa, která bude nejenom delší, ale přibude i několik kopců,“ popsal manažer projektu Přemysl Novák.



Cyklisty čeká porce 136 km a přes 1900 nastoupaných metrů. Krátká trasa zůstane oproti premiéře přibližně stejná, a to 91 km s celkovým počtem přes 1000 nastoupaných metrů.

Nová trasa L’Etape CR 2022

„První úsek ze Strahova do Hostivice bude opět nezávodní, ostrý start odmáváme na rozhraní Prahy a Středočeského kraje. Následuje nový rovinatější úsek přes Hájek, pak se pojede přes Unhošť, Horní a Dolní Bezděkov až do Ploskova, kde se trasy rozdělí. Účastníci se mohou těšit na průjezd kolem Lánské obory, Křivoklátu, Dřevíče či podél řeky Loděnice. Úpravy trasy chystáme i v cílovém dojezdu na Strahově, a to tak, aby byl atraktivnější pro závodníky i diváky,“ popsal Novák.

Martina Sáblíková před startem závodu L’Etape

Na startu srpnové premiéry se vedle amatérů objevilo i několik profesionálních sportovců: třeba celkový vítěz Daniel Turek či rychlobruslařka Martina Sáblíková, suverénní vítězka mezi ženami.

Co je L’Etape? Projekt L’Etape by Tour de France má cyklistické veřejnosti svým designem a zázemím v jedné etapě zprostředkovat zážitek z francouzské Grand Tour. Zaštiťuje jej společnost A.S.O., která organizuje také Tour de France. Na uzavřených trasách jezdci soutěží v týmových nebo individuálních kategoriích. Mohou se těšit na vrchařské a sprinterské prémie, po závodě pak i na ceremoniál s typickými trikoty a trofejemi. Tento seriál už navštívil několik zemí a velkých měst. Prvně se letos jel například ve španělském Madridu či na Slovensku.

„Závod L’Etape jsem si nesmírně užila, byl to opravdu fantastický zážitek se vším všudy. Fanoušci obsypali celou trať a hnali nás do cíle, jejich podpora byla skvělá. Těším se na nový ročník na nové trati a udělám vše pro to, abych se ho mohla účastnit,“ řekla trojnásobná olympijská šampionka.

Právě účast vrcholových sportovců vedla organizátory k vytvoření kategorie „Elite“. Do ní budou spadat sportovci s profesionální smlouvou i zájemci, kteří se budou chtít porovnat s výkony top sportovců.

Registrace na druhý ročník závodu probíhá od září a organizátory těší velký počet přihlášených. „Věříme, že v červnu do Prahy a okolí opět přilákáme mnoho sportovních nadšenců, kteří si budou moci vychutnat atmosféru jedné z nejslavnějších sportovní události historie,“ doplňuje ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport David Trávníček.

Zájemci se mohou přihlásit na webu www.letapeczech.cz a stále využít možnosti startovného „Early bird“ za zvýhodněnou cenu: Krátká trasa vyjde za 2290 Kč, Dlouhá na 2690 Kč. Po vyprodání těchto vstupenek stoupne cena na 2790 Kč, respektive 3190 Kč.