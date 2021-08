Pátý Černý: Spokojenost, jsem dobře připravený. A sestřelil jsem Štybyho

„Už ta pátá a šestá místa začínají být takový můj standard, chtělo by to ještě trochu vylepšit,“ smál se 28letý jezdec stáje Deceuninck - QuickStep, ovšem z jeho hlasu vyzařovala v Burgosu spokojenost.

Jaké pocity jste měl při průjezdu cílem, když jste jen těsně zaostal za v tu dobu vedoucím Aranburem?

Já byl v tu chvíli úplně mrtvej a jen jsem v tomhle vedru toužil po vodě.

Zdeněk Štybar mi před Vueltou říkal, že pomýšlíte v časovce na útok na první trojku, takže čísla z tréninku jste měl patrně dobrá, že?

Měl. Byl jsem rozhodně na sobotu dobře připravený. Možná jsem udělal na trati dvě drobné chyby, které mě stály tak půl sekundy až jednu sekundu, ale celkově si myslím, že jsem jel dobrou časovku.

Příprava na Vueltu se tedy povedla podle vašich představ?

Určitě. Strávil jsem skoro tři týdny v Livignu, potom jsem objel nějaké přípravné závody a ještě jsem potrénoval doma, s pomocí přítelkyně na motorce. Jsem na Vueltu připravený a mělo by to být lepší a lepší.

Teď se přeladíte na pomoc Fabiovi Jakobsenovi v hromadných spurtech a zároveň budete vybírat etapu, ve které byste mohl sám jít do úniku?

Tak nějak to bude. Prvním cílem budou sprinterské etapy s Fabiem a pak přijde čas na úniky, ale asi až ve druhém nebo třetím týdnu.

Máte danou pozici v Jakobsenově sprinterském vláčku?

Spíš kontrolovat situaci. Máme tady dobré lidi na přípravu posledních kilometrů, já mezi nimi zatím nejsem, ale časem by to třeba mohlo být jiné.

Takže byste mohl být třeba druhým nebo třetím Jakobsenovým mužem před koncem?

Možná. Ale jak říkám, nejsem úplně explozivní typ, jsem lepší na pravidelné ostré tempo.

Když jste si procházel itinerář Vuelty, určitě jste tam objevil klasikářské etapy, které by se vám na únik líbily.

Pár jich tam je, i když detailněji jsem je zatím nezkoumal. Teď jsem se chystal na časovku, v neděli se očekává spurt a v pondělí je na konci etapy kopec. Uvidíme, jak na tom budu.

Mnozí se na letošní Vueltě obávají velkého vedra. Naštěstí časovka se jela v Burgosu později večer, startoval jste až po 20. hodině. Pro další etapy se však situace změní.

Můžeme se dočkat i teplot přes 40 stupňů. Takový extrém bude záhul. Při časovce to ještě docela šlo, startoval jsem pozdě mezi posledními a měl jsem příjemných 33 stupňů, což už bylo docela v pohodě. Ale až se vydáme na jih, bude to horší.

Jak jste na tom se závoděním v extrémním vedru?

Mám radši teplo než zimu. Raději se potit, než abych necítil prsty na rukách a na nohách. Ideální by bylo 20 až 25 stupňů, ale těch se asi dočkáme až ve třetím týdnu v Baskicku a na severu.

Už jste se přeladil i na španělský rytmus večeří těsně před půlnocí?

To já jsem přeladěný pomalu celý život, že chodíme spát o půlnoci a vstáváme na devátou. Lepší než vstávat v šest a končit etapy ve dvě.



Každopádně jste rád, že jste se po necelém roce vrátil na scénu Grand Tour, že?

To jo, a jsem taky rád, že jste tu dneska nakonec sestřelil i Štybyho. Sice mi to tam poslal na prvním mezičase, kde mě o sekundu porazil, tam mi ten náš minisouboj úplně nevyšel, ale pak se ukázalo, že trochu přestřelil a škráblo ho to.

Vuelta 2021 Příloha k třetí Grand Tour sezony

(Zdeněk Štybar se vpovzdálí směje, když poslouchá náš rozhovor. Na mezičase po krátkém stoupání na metu 2,4 kilometru, kde se nacházela i vrchařská prémie, byl v době svého průjezdu dokonce druhý nejrychlejší.

Štybar: „Já totiž chtěl být jednou v životě vrchař, proto jsem do toho šel s tím, že zkusím vrchařský dres. Ale možná jsem to hned na začátku přestřelil a posledních 200 nebo 300 metrů před prémií mi seklo, že už jsem pak tempo nedotáhl. Ale dobrá výzva to byla. Teď mi Pepa bude muset nosit kufr.“

Černý: „Ale to se zase zítra změní. My zase něco vymyslíme. Ať se tady nenudíme, tak si takovýmhle hecováním závod ze srandy okořeňujeme.“)