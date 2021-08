Štybar před Vueltou: Chceme vyhrát etapu s Jakobsenem. A najít si své šance

Na žádném jiném závodě Grand Tour jste nebyl tolikrát jako právě na Vueltě, čeká vás pošesté. Už vám přirostla k srdci?

Určitě jo, mám ji celkem rád a letos bude důležitá i před závěrem sezony, kde jsou další skvělé výzvy, mistrovství Evropy i světa a Paříž-Roubaix. Takže ještě je letos přede mnou krásný program.

Jak byste vaši současnou formu popsal?

Já vůbec netuším. Vím, že jsem toho odtrénoval docela dost, ale chybí mi závodní kilometry (kvůli předchozím onemocněním a zraněním), což jsem pocítil na olympiádě i při klasice v San Sebastianu. Když ty kilometry nejsou, tak proti tomu v současnosti rozlítanému pelotonu nemáte moc šancí. Mohu toho hodně natrénovat, ale tak se dostanu jen k určitému bodu, odkud mě posunou dál už jen závodní kilometry.

Tým Quick-Step při plnění předzávodních povinností v Burgosu. Zleva jsou Josef Černý a Zdeněk Štybar.

Právě. Poslední měsíc jste měl hodně rozlítaný, ale trénink v něm převažoval nad závody.

Spíš poslední dva měsíce byly strašně rozlítané. Ze závodu Kolem Belgie jsem jel na Slovensko na mistrovství republiky, den po mistráku na kemp do Livigna, odtud na Mallorku, do Tokia, do Česka, do San Sebastianu, opět do Česka a přes Belgii až sem.

Olympijské Tokio pro vás nedopadlo tak, jak jste si představoval. Jaké vzpomínky jste si na letošní hry odnesl?

Smíšené. Bylo skvělé se dostat na olympiádu, vždycky je čest reprezentovat a zažít tu atmosféru, i když letos nebyla pro nás ta pravá olympijská (cyklisté bydleli mimo olympijskou vesnici) a s covidovými opatřeními to bylo ještě na úplně jiné úrovni. Zkušenost, kterou jsme si tam prožili jako český nároďák, byla až smutná. Trenér Tomáš Konečný, stejně jako týmový mechanik, masér i doktor se nám před olympiádou snažili zařídit všechno, co jsme potřebovali, často jsme si volali a oni do toho investovali spousty energie. A pak to skončilo tak, že byli v Tokiu v izolaci.

Vuelta 2021 speciální příloha iDNES.cz

Kvůli pozitivnímu testu Michala Schlegela.

A i když pro nás chtěli udělat maximum, tak nemohli. Ale nakonec všechno v uvozovkách dobře dopadlo, na závod se všichni dostali. Z mého pohledu jsem chtěl podat lepší výkon, jenže ne vždycky to vyjde. Rád bych poděkoval klukům, co tam se mnou byli, že se z toho úplně nezhroutili, a i když museli být zavření na pokoji a řešit vše po telefonu, tak i v omezeném režimu udělali pro nás maximum.

V TOKIU. Zdeněk Štybar na trati olympijského závodu.

Dlouho jste se po návratu z Tokia ze všeho toho cestování vzpamatovával?

V pondělí po olympijském závodě jsem přiletěl, v úterý jsem byl mrtvý, ve středu se byl projet, abych ze sebe dostal jet lag, a ve čtvrtek ráno už jsem v šest ráno jel autem do Mnichova a odtud letěl do Bilbaa, kde jsem si na letišti vybalil kolo a jel na něm aspoň na hotel, abych měl před klasikou v San Sebastianu aspoň další tréninkový den.

Až po ní jste se aspoň trochu zklidnil?

Zůstal jsem pár dní ve Stříbře a tam si to užil s našim Lewisem a s holkama od ségry. Vždycky ráno jsem jel na trénink a odpoledne jsme pořádali společné akce, dvakrát jsme šli na ryby, jednou na procházku, pak jsme si u našich na chatce udělali oheň. Takže jsme vždycky měli nějakou aktivitu, ale přiměřenou, abych při tom aspoň trochu zregeneroval. Kombinoval jsem příjemné s užitečným.

A teď už se těšíte na tři týdny intenzivního závodění na Vueltě?

Hrozně moc. Popravdě, poslední týden už mi trochu chyběla i motivace do tréninků, potřebuju závodit.

Quick-Step představuje na Vueltě tým bez jednoznačného lídra na celkovou klasifikaci, i když James Knox se v ní o dobré umístění pokusí. Ale spíše je to sestava, ze které každý bude mít během závodu své šance, že?

Přesně tak. Jde o hodně vyvážený tým. Určitě pro nás bude důležité pomoci Fabiu Jakobsenovi k etapovému vítězství, nějakých pět hromadných spurtů by v úvodní části Vuelty mělo být a kdyby se nám s ním jeden povedl, bylo by to skvělé. A z těch dalších etap si každý z našeho týmu určitě nějakou najde, ve které se o něco pokusí.

Deceuninck-QuickStep @deceuninck_qst Read more about our @lavuelta riders and the goals we have for the season’s third Grand Tour: https://t.co/a0RDsYwbnG https://t.co/jR2GTBU93k oblíbit odpovědět

Máte už své vytipované etapy?

Abych řekl pravdu, ani nemám. Koukal jsem na itinerář, nějaké šance v něm vidím, ale já se vždycky na Grand Tour dívám radši jen tak dva tři dny dopředu. Nechci říkat, že budu cílit třeba na etapu číslo 10, protože potom by vám snadno mohly utéct nějaké jiné etapy, kde se šance nabídne. Lepší je být neustále připravený.

V pelotonu panují obavy z extrémních teplot speciálně na jihu Španělska v Andalusii. Bude enormní vedro velkou hrozbou této Vuelty?

Rozhodně. Jedeme z Burgosu úplně na jih a potom se zase vracíme na sever. Ráno na tréninku nebyly teploty až tak strašné, ale když jsme jeli odpoledne na kole na PCR testy, už jsme pociťovali takové to suché španělské teplo. A to se má na víkend ještě oteplit. Ale snad se s tím popereme.

V Andalusii, kam se z Burgosu vydáte, jste si už na Vueltě v minulosti zazávodil.

A pamatuji tam týmovou časovku, při které jsme měli 43 stupňů. Naštěstí většina etap není až tak dlouhých, i díky tomu to vedro - doufejme - půjde nějak překlenout.

Z pohledu celkového pořadí se nejvíce mluví o souboji Roglič - Bernal, ale nemusí to být jen o těch dvou, že?

Když jsem viděl, jak tu dnes občas foukalo, tak se právě boční vítr může stát pro jezdce na celkové pořadí největší hrozbou. I nějaká taková etapa může rozhodnout, protože v ní někdo z velkých favoritů hodně ztratí. Ale mnohem lepší je, když si to vrchaři rozdají v kopcích a v časovkách, než aby někdo ztratil naděje pádem nebo na bočním větru, což potom závod vždycky ochudí.

Vy s Quick-Stepem na bočním větru jezdit umíte, jak jste právě na Vueltě předloni ve třetím týdnu předvedli, když jste záhy po startu dokonale roztrhali celý peloton.

To se nám tehdy povedlo! Vzpomínáme na ten den dost často, protože jsme ve velké, asi 30členné skupině na špici byli skoro všichni z týmu. A od startu se jel totální šrot. Na takové dny nikdy nezapomenete.