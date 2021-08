Perpetuum mobile je opět červené. Ale můžeme někomu dres půjčit, říká Roglič

Ve dvou posledních sezonách mocně toužil i po žlutém dresu vítěze Tour, jenže nedosáhl na něj. Dokonce se začaly objevovat názory, že Tour je pro něj prokletá a že na titul z nejslavnějšího závodu není dostatečně psychicky odolný.



Co však jedenatřicetiletý Slovinec ovládá naopak dokonale, je umění odhodit zklamání stranou a odpovědět kritikům velkým vítězstvím.

„Čím dříve se smíříte s porážkou, tím je to pro vás jednodušší,“ vykládá lídr stáje Jumbo Visma. „Porážky jsou součástí cyklistiky i celého života. Jsi nahoře, jsi dole. Nejdůležitější je neustále se pohybovat.“

Být jako perpetuum mobile a nezastavovat se v úsilí o nejvyšší mety, takové je jeho závodnické motto.

Loni přišel o vítězství na Tour po šokujícím zvratu v předposlední etapě, kdy ho v časovce na Planinu krásných dívek na hlavu porazil Tadej Pogačar.

Načež Roglič na podzim ovládl klasikářský monument Lutych–Bastogne–Lutych a poté i Vueltu.

Letos jeho ambice na Tour zbortil pád ve třetí etapě, po němž týden bojoval s potlučeným tělem, než dal závodu definitivní sbohem.

Co následovalo? Dominoval v olympijské časovce. A jak! O minutu před Dumoulinem a Dennisem, mistry této disciplíny.

„Začátkem července jsem se snažil zotavit po pádu na Tour a co nejlépe zregenerovat, ale dlouho jsem se cítil opravdu prázdný,“ líčil. „Týden po mém odstoupení z Tour jsem se dokonce rozhodl, že do Tokia nepoletím. Ale o pár dní později jsem zase změnil názor a řekl si: Připravím se na olympiádu, jak nejlépe to půjde, a uvidíme, co z toho vzejde.“

Se zlatým kolem nastříkaným na počest tokijského triumfu potom v sobotu vyrazil v Burgosu do úvodní časovky Vuelty. Měřila pouze 7,1 kilometru, přesto si při ní vypracoval solidní náskok na své konkurenty.

Rus Vlasov, nejbližší z jezdců pro celkovou klasifikaci, na něj ztratil 14 sekund, Francouz Bardet 17, Španěl Mas 18, Kolumbijci López a Bernal 21, resp. 27, Ekvádorec Carapaz 25, Španěl Landa 39.

„Snad to ukazuje, že jsem v dobré formě,“ řekl Roglič. „Šlo o prolog a velké etapy teprve přijdou. Ale i těch sedm kilometrů bylo velmi těžkých, od startu do cíle naplno. Rychle nahoru, rychle dolů, přežít zatáčky a tlačit na rovině.“



Při neúčasti Tadeje Pogačara píšou mnohá média o letošní Vueltě jako o souboji Primož Roglič - Egan Bernal, tedy obhájce titulu proti aktuálnímu šampionovi Gira.

Za takové zjednodušení ovšem Slovinec médiím poněkud vyčinil: „Vy, novináři, máte rádi, když proti sobě bojují dva borci, a vymýšlíte kolem toho všechny možné příběhy. Ale mně je jedno, proti komu stojím, jestli je to zrovna Tadej, Egan, nebo třeba Richie. Tolik borců je silných a schopných vyhrát. Je hloupost vymýšlet a řešit zkraje závodu tyhle duely. Raději se soustředím na sebe a tým okolo mne.“

Jinými slovy: hlavně nechce dělat zbytečné chyby.

Předloni málem přišel o červený dres při šílené etapě, kdy aktivita stáje QuickStep na větrných pláních jižně od Burgosu dokonale roztrhala peloton. Proto i před včerejší superrovinatou 2. etapou varoval: „Musíme zůstat obezřetní.“ (Nic se nestalo, vítr tentokrát nezaúřadoval a sprinterský dojezd patřil Belgičanu Philipsenovi.)

Roglič zároveň připouští, že by nebylo právě taktické pokusit se hájit červený dres po celé tři týdny závodu.

„Pokud se objeví možnost, že by ho dočasně mohl převzít jiný vhodný jezdec, nebudeme proti,“ poznamenal. „Naším záměrem je mít dres lídra ve správný den, tedy večer po poslední etapě.“

Tým Jumbo tak vysílá signály, že by výsostný dres klidně zapůjčil někomu z potenciálních uprchlíků, kdo by nepatřil k největším favoritům.

Stejně jako při svých španělských triumfech v letech 2019 a 2020 Roglič tvrdí, že nemá nastudovanou žádnou z nadcházejících etap. „Ani pořádně nevím, jaká stoupání jsou letos v itineráři Vuelty. Ale pokud máte nohy, není to problém.“

Koneckonců, opakovaně přece připomíná: „Třítýdenní závody jsou pokaždé poctivé: na konci je vyhraje ten nejlepší.“