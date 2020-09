Postavil se, pak zase upadl. Jak Bardet dojel etapu i s otřesem mozku

Tak moc se toužil ukázat.

Tak moc se chtěl před svou rodinou a kamarády předvést, když už Tour zavítala i do jeho bydliště. Ještě v průběhu páteční etapy Romain Bardet vyjel z pelotonu, aby pozdravil svou ženu Amandu a půlročního syna Anguse.

Kdyby tak tušili, co se stane o pár kilometrů později.

„Myslím, že se upadlo, protože někteří kluci ztratili kontrolu nad svými koly, když si přebírali taštičky s jídlem,“ popisoval po etapě Nairo Quintana.

I on byl jedním z těch, kdo 90 kilometrů před cílem při sjezdu z Montée de la Stéle skončil na zemi.

Nedopadl ale rozhodně tak špatně jako právě Bardet. Ten nejprve dlouhé vteřiny jen ležel na boku a když se s pomocí lékaře postavil, o chvíli později znovu upadl.

So, Bardet is out of #TDF2020 due to a concussion “which necessitated that the medical team insist he undergo a brain scan” - AFTER the stage..



I’m sorry. I know Bardet wanted to finish in front of his fans today but should he really have been allowed racing after that crash...? pic.twitter.com/VAhM4Q6yN9