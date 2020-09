ONLINE: Jede se nejtěžší etapa dosavadní Tour. Uhájí Roglič žlutý dres?

Nahoru, dolů, nahoru, dolů.



A tak pořád dokola.

Celkem sedm hodnocených stoupání a několik nehodnocených čeká na peloton 13. den Tour.

Ne, žádné není mimořádné kategorie, ale i tak je profil třinácté etapy ostrý. Dvě jedničkové kategorie, dvě dvojkové a tři trojkové kopce čekají na cyklisty.

„Celkem 4400 výškových metrů. To je doposud nejvíc, co cyklisté museli v etapách překonat. Navíc, čeká je nový a velmi prudký dojezd na Puy Mary Cantal,“ těší se i koronavirem nakažený ředitel Tour Christian Prudhomme.

Ano, závěrečné pitoreskní stoupání na Puy Mary má sice jen 5,5 kilometru, ale v průměru 8,1 procenta.

A navíc!

Následuje krátce po ještě prudším Col de Neronne, kde na 4 kilometrech čeká na jezdce průměr dokonce 9,1 procenta. A na vrcholu k tomu bonusové sekundy – 8, 5 a 2.

„Znám obě stoupání, byli jsme si je projet před Tour. Zvlášť poslední dva kilometry Puy Mary jsou extrémně prudké, tam musíme přijet co nejčerstvější, budou se tam dělat rozdíly,“ říká druhý muž Tour Egan Bernal, který na Primože Rogliče aktuálně ztrácí 21 sekund.

Ten naopak žádný z kopců nezná.

Friday the Stage 13.  Tour de France Stage 13 details with start/finish times and more + Art + Stage 12 Videos and Photos + Full TDF race details with stage profiles, maps, timetables and more https://t.co/zCc865yEow pic.twitter.com/27WKtDXRn7