ONLINE: Jede se nepředvídatelná 14. etapa. Zvítězí znovu někdo z úniku?

Podle škatulky organizátorů má jít o rovinatou etapu z Clermont-Ferrand do Lyonu. Trocha odpočinku mezi horskými dny, které peloton má za sebou a které ho teprve čekají.

Jenže zase taková rovina to nebude.

Celkem pět hodnocených stoupání je na trase u Centrálního masivu, 2600 výškových metrů. Jedno stoupání druhé kategorie - Col du Béal má dokonce 10 kilometrů v průměru 5,6 procent. Jistě, je v úvodní třetině, ale i tak.

V posledních kilometrech jsou pak dva kratší, 1,5 kilometru dlouhé kopce, které mohou rozhodit sprinterské týmy - pokud se do souboje o etapu dostanou a nevyhraje znovu únik.

Nebo celou etapu pojede vysoké tempo tým Bora, který bude chtít uštvat zeleného Sama Bennetta a s Petrem Saganem získat znovu pár bodů v soutěži o zelený dres?

Možností je spousta.

Tomorrow: Tour de France Stage 14



A battle between the breakaway specialists, the climbers and the sprinters so says Le Tour.



Lots of mountains to be crossed as you can see ... anyone think the sprinters will get to the finish at the front?

