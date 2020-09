Pojď, pojedeme spolu. Jak dva Slovinci zatřásli s Bernalovým trůnem

Když mu na konci závěrečného stoupání na Pas de Peyrol ujíždělo slovinské duo Primož Roglič – Tadej Pogačar, ve studiu ČT Sport spolukomentátor Leopold König podotkl: „Bernal v top formě by na ně zareagoval.“

Jenže Bernal v současné formě zaostával i za Richiem Portem, Mikelem Landou a Miguelem Ángelem Lópezem.

Pohled na lídra Ineosu, zhrouceného za cílem nad řidítky a zhluboka vydechujícího, hovořil za mnohé další komentáře.

Takhle si to nepředstavoval.

TRÁPENÍ. Obhájce titulu ztrácí a zoufá si.

Bernalova výkonnost byla dlouho pro experty i fanoušky záhadou. V době covidové výluky čtyři měsíce trénoval doma v Kolumbii ve výškách okolo 3 000 metrů. Po červencovém příletu do Evropy nejprve ovládl menší závod Kolem Akvitánie, ale na dalších dvou zaostával za Rogličem.

Přípravné klání Dauphiné pak vzdal kvůli bolesti zad.

Dave Brailsford, šéf týmu Ineos, před startem Tour poznamenal: „Eganův stav se lepší, ale ještě není ve stoprocentním pořádku.“

Ztráta narostla na 59 sekund

Po pyrenejských etapách nicméně Bernal hovořil optimisticky: „Cítím, že se rozjíždím. Tour je největší závod světa s nejlepšími jezdci. Být tu průběžně druhý je velká věc. Ale my jsme přijeli pro vítězství.“

Také tehdy zopakoval svoji mantru tohoto ročníku: „Chceme přežít první dva týdny s co nejmenší ztrátou a potom zaútočit v Alpách.“

Jenže ta ztráta narůstá.

Z 21 sekund, které na Rogliče ztrácel před 13. etapou, je rázem 59 po ní. V celkové klasifikaci ho předstihl už i Pogačar, kterému navíc odevzdal bílý dres nejlepšího mladíka.

Před startem páteční etapy v Centrálním masivu, našpikované sedmi vrchařskými prémiemi, Bernal správně věštil: „Dnes se celkové pořadí zatřese.“ Na rozdíl od Rogliče a týmu Jumbo si s kolegy z Ineosu projel rozhodující pasáže této etapy už před Tour. Věděl, do čeho jdou.

DO HOR. Cyklisté na startu páteční 13. etapy Tour.

Při předposledním stoupání Col de Neronne se parta Ineosu pokusila navýšit tempo a vyčerpat tak největší soupeře. Michal Kwiatkowski a Jonathan Castroviejo tvrdě pracovali na špici skupiny favoritů.

Ineos však není někdejší supermocností, dirigující a umravňující peloton. Brzy byla britská stáj v porovnání s týmem Jumbo opět v menšině. Egan Bernal a Richard Carapaz šlapali proti Primoži Rogličovi, Tomovi Dumoulinovi a Seppu Kussovi.

Jestliže se před etapou spekulovalo o možné koalici Kolumbijců napříč týmy, která se pokusí přivést do úzkých duo silných Slovinců, obrázek na závěrečném stoupání byl přesně opačný.

Primož Roglič a Tadej Pogačar jim unikali.

„Cítil jsem se dobře, tak jsem si řekl: Dám do toho všechno a zkusím zaútočit,“ říkal Pogačar, lídr stáje UAE Emirates. „Primož mě následoval. Když jsem se rozhlédl, zjistil jsem, že se mě drží jen on. Tak jsem mu navrhl: Pojď, pojedeme spolu. Pustili jsme se do toho na plný plyn a najeli na ostatní nějaký čas.“

Ve finální fázi stoupání to byl Roglič, kdo udával jejich rytmus. A Pogačar musel uznat: „Dnes byl Primož velice silný. Měl jsem co dělat, abych mu stačil:

Prudký výšlap se sklonem nad 11 procent byl ideálním profilem pro Rogličovu vysokou kadenci - a mnohem horším terénem pro Bernalův styl jízdy.

„Na posledních dvou kilometrech už každý trpěl,“ tvrdil muž ve žlutém trikotu.

Přesto slovinský dvojblok udělil Bernalovi lekci.

„Primož je boss,“ glosoval vzápětí na sociálních sítích stručně, leč výstižně Johann Bruyneel, někdejší šéf Lance Armstronga.



Když se Bernal za cílem konečně vydýchal, svěřoval se: „Vydal jsem ze sebe vše, víc jsem udělat nemohl. Neměl jsem (na počítači) špatná čísla. Byla naopak jedna z mých nejlepších. Ale Slovinci závodili na jiné úrovni.“

Tour 2020 zvláštní příloha

Přesto ještě není sražen do kolen. „Může vše změnit v jediném dni,“ tvrdil Alberto Contador ve studiu Eurosportu.

Podobně hovořil v České televizi Leopold König: „Roglič a Pogačar si byli v této etapě vědomi, že musí zaútočit a vybudovat si náskok, protože ve třetím týdnu ve vysoké nadmořské výšce budou proti Bernalovi v nevýhodě. V prudkých kopcích na něj mohli dnes najet 30, 40 nebo 50 sekund, ale v Alpách se budou rozdávat minuty a Bernal by tam měl těžit ze svých domácích tréninků ve třech tisících metrech.“

Loni byl před Alpami pátý

V podobné situaci se 23letý Kolumbijec ocitl na Tour už loni, kdy do Alp vjížděl z 5. místa se ztrátou 2:02 minuty na tehdy vedoucího Juliana Alaphilippa a zaostával i za týmovým kolegou Geraintem Thomasem.

A přece se o čtyři dny později stal prvním kolumbijským vítězem Tour a třetím nejmladším šampionem závodu.

„Ze všech historických úspěchů kolumbijského sportu žádný se nedá srovnávat s tím Bernalovým,“ uvedla Pilar Velasquezová, televizní reportérka z jeho vlasti.

Ačkoliv šampiona pak vítaly po návratu domů desetitisícové davy, zůstával nohama na zemi. Dokonce odmítl převzít od prezidenta medaili Cti s tím, že by to pro něj byla příliš velká pocta. O svém žlutém dresu prohlásil: „Nepatří pouze mně, ale celé Kolumbii.“

V debatách o pozici prvního lídra Ineosu pro letošní Tour však byl Bernal v létě poměrně nekompromisní. Zasloužím si tu pozici, dával najevo. Vztahy v týmu se hrotily. Geraint Thomas odmítl být součástí sestavy na Tour v pozici pouhého Bernalova pomocníka a raději se přeorientoval na Giro, jak tento týden v průběhu závodu Tirreno-Adriatico sám prozradil.

Bernal si naopak liboval, že místo Thomase pojede Tour s Richardem Carapazem, loňským vítězem Gira, který je mu věkem i španělskou řečí blíž. Jenže Carapaz, kterému šéfové Ineosu narychlo změnili program, zatím nedokáže konkurovat ani Tomovi Dumoulinovi v roli Rogličova superdomestika.

„Byl to pro nás dobrý den,“ pochvaloval si Dumoulin po etapě pro nizozemskou televizi. „Ineos sem přijel vyhrát Tour, museli něco zkusit. Ale Primož i náš tým jsme jim ukázali, že jsme silnější.“



Co se týče souboje lídrů obou stájí, tým Ineos po včerejší etapě na Twitteru doznal: „Egan si sáhl hluboko při limitování ztrát.“

Byl to den mnohých vítězů i poražených.

Pro etapové vítězství si v něm dojel Daniel Martinez z týmu Education First, nad čímž jeho šéf Jonathan Vaughters chvíli křepčil ve stavu naprosté euforie, načež se pokusil vyjádřit své emoce následujícím tweetem: „ghdggjiojoudwdgj hbkbjogaduidhjigjfgghhhjjiofjhhsgokbjjjhkhhjjguh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“

Když konečně nalezl slova, Vaughters připsal: „Neuvěřitelné. Dani Martinez se vypořádal se situací 1 na 2 (cyklisty Bory). To je ale šampion! Proti všem sázkám. Jsem na něj tak tvrdý.“

Vítězi dne byli pochopitelně i Roglič a Pogačar. „Pro mě i pro Slovinsko je to úžasný den. Jsem přešťastný, jak to na konci dopadlo, že jsme teď v pořadí dva Slovinci před zástupem Kolumbijců.“

Přesněji: před kolumbijským kvartetem na 3. - 6. místě v sestavě Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Miguel Ángel López.

Mezi poraženými dne je naopak francouzské „duo posledních nadějí“. Guillaume Martin a Romain Bardet vycouvali z první desítky. Bardet navíc po pádu i s pořádně potrhaným dresem a pohmožděným tělem.

A poraženým byl samozřejmě také Bernal. Přesto slibuje: „Nic nevzdávám. Musíme udržet morálku celého týmu nahoře. Stále je před námi spousta tvrdého závodění.“



Do Paříže zbývá osm etap.

V neděli přijde záludný Grand Colombier v pohoří Jura.

Potom tři tuhé a na sebe navazující alpské zkoušky.

A příští sobotu vše řešící časovka na vogézskou Planinu krásných dívek.

Bernalův pomocník Michael Kwiatkowski si dal na Twitter video horské dráhy s dovětkem: „OK, už to začalo. Šílené dny jsou před námi.“

Primož Roglič připomíná: „Spousta rozdílných scénářů je stále možných. Ale nechci se teď zatěžovat myšlenkami, kdo je jak dobrý. Potřebuji jediné. Soustředit se jen na sebe a vydat ze sebe to nejlepší.“

Tadej Pogačar vykládá: „Nevím, co se stane v Alpách. Ale vím, že budu dál útočit. Na plný plyn.“

V Alpách už ti dva dost možná spolupracovat nebudou. Z dočasných spojenců se stanou protivníci ve hře o nejcennější cyklistický trůn.