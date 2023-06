Zranitelný a vyčerpaný Evenepoel. V posledním kopci jsem se třásl zimou, líčil

Že vybouchne?

Tomu fakt nic nenasvědčovalo.

Vždyť už úvodní časovku závodu Kolem Švýcarska zvládl fantasticky. O šest vteřin nestačil jen na švýcarského specialistu Stefana Künga, porazil všechny konkurenty v boji o celkové pořadí.

Čekalo se, že v prvním velkém kopci závodu slavného klání všem tradičně ukáže záda. A on se o to v úterní etapě skutečně pokusil, když šest kilometrů pod vrcholem stoupání do Villars-sur-Ollon zaútočil.

Jenže tentokrát to nebyl jeden z těch jeho těžko chytatelných útoků.

Naopak.

ÚTOK! Remco Evenepoel se snaží setřást soupeře na závodě Kolem Švýcarska. Marně.

Vyrazili za ním Felix Gall a Mattias Skjelmose, kteří mu navíc hned ujeli. A po chvíli ho dostihli i další.

„Musel jsem něco zkusit, chtěl jsem se zbavit Stefana Künga, ale možná jsem si na svá bedra vzal až moc velký balvan. Kvůli tomu celodennímu dešti navíc bylo dost chladno a já se na konci zimou už i trochu třásl. A zaplatil jsem za to,“ uznal.

Dostal se do stavu, kdy musel jen limitovat ztrátu.

Byl v pozici, ve které ho fanoušci skutečně neznají. Zranitelný, vyčerpaný, nesvůj. Předjížděl ho jeden soupeř za druhým, až v posledním kilometru se lehce zmátořil a cíl nakonec proťal na čtvrtém místě.

Jedenadvacet sekund za vítězným Mattiasem Skjelmosem.

„Musím být spokojený, snažil jsem se bojovat. Nedělal bych z toho žádné drama, pořád není nic ztraceno. Z celkového pořadí jsem se neztratil, zítra je taky den,“ usmál se vyčerpaně v cíli.

Zároveň ale uznal, že stále není ve stoprocentní kondici poté, co ho z italského Gira vyhnalo onemocnění covid-19.

Květnovou Grand Tour měl přitom rozjetou fantasticky, byl největším favoritem na celkový triumf, ale musel domů. Vždyť i Patrick Lefevere, šéf Quick-Stepu o něm prohlašoval, že „byl nemocný jak pes“.

„Necítil jsem se ve stoprocentní formě. Za normálních okolností bych v takovém stoupání měl být schopen ještě zrychlit, zaútočit. Ale dneska to nešlo,“ líčil. „Naštěstí jsem se úplně nezhroutil. Zažil jsem jen dvě tři špatné minuty, pak jsem se trochu vzpamatoval. Určitě je to trochu následek covidu.“

Vidí, že se silami po nemoci musí hospodařit trochu lépe.

VYČERPANÝ! Remco Evenepoel v cíli třetí etapy závodu Kolem Švýcarska.

Že nemůže bezhlavě útočit, kdykoliv se mu zachce, že musí v příštích etapách jet o něco opatrněji. Šance Švýcarsko celkově vyhrát totiž nezmizela.

Aktuálně na druhém místě na Skjelmoseho ztrácí pouhých 17 sekund, což je vzhledem k profilům dalších etap a závěrečné časovce nic.

Už středeční etapa nabídne další horské drama.

Peloton se bude drápat nejprve do Crans Montany, pak i na další těžké kopce u Leukerbadu.

„A já pojedu o něco opatrněji, asi přenechám iniciativu na ostatních. A třeba taky ne,“ usmál se spiklenecky. „Nový den, nová výzva.“