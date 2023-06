Úvodní horskou etapu na závodě Kolem Švýcarska vyhrál dánský cyklista Skjelmose

Třetí dojel do Villars-sur-Ollon s odstupem 12 sekund Španěl Juan Ayuso. Další skupinku se ztrátou 21 sekund dovezl do cíle Belgičan Remco Evenepoel, jenž se ve Švýcarsku vrátil do pelotonu měsíc po odstoupení z Gira d’Italia kvůli koronaviru.

Mistr světa zůstal v průběžném pořadí druhý, na Skjelmoseho ztrácí 17 sekund. Propadl se dosavadní lídr Stefan Küng, domácí vítěz úvodní časovky, jenž nabral tříminutovou ztrátu. Dvacetiletý český spurtér Pavel Bittner, jenž v pondělí finišoval čtvrtý, dojel mezi posledními s odstupem 22 minut.

Jedna z tradičních generálek na Tour de France se jede do neděle.