Můj problém je vyřešen. Roglič přivyká závodnímu stresu a dopřává si žluté sny

„Časovka bude velká výzva. Už dlouho jsem v ní nezávodil,“ prohlásil olympijský vítěz v této disciplíně před středeční čtvrtou etapou, rovinatou časovkou na 31,9 kilometru.

Dokončil ji pátý s mankem 42 sekund na vítězného Filippa Gannu z Ineosu, aktuálního mistra světa.

Načež se svěřoval: „Preferoval bych trochu více kopcovitější profil, ale cítil jsem se docela dobře. Snažil jsem se jet na plný plyn. Psychicky se cítím dobře. Těším se na víkendové dvě horské etapy, které rozhodnou.“

V celkovém pořadí Dauphiné se posunul na třetí příčku s 56 sekundami ztráty na týmového kolegu Wouta van Aerta, jenž prozatím obléká žlutý dres lídra Dauphiné.

„Vyhrát je vždycky hezké,“ říká Roglič, ale současně přiznává, že žlutým dresem, který jej jediný v této sezoně skutečně zajímá, je až ten, jehož definitivní majitel bude znám 24. července v Paříži na Champs-Elysées.

V Lublani domlouvali kolenu

Třikrát v řadě vyhrál Primož Roglič v posledních třech letech Vueltu.

Jenže s Tour už tak příjemné vzpomínky spojené nemá.

V roce 2018 tu přišel o konečné stupně vítězů v předposlední etapě, když jej z nich v časovce vystrnadil Chris Froome.

V roce 2019 účast kvůli enormnímu vyčerpání z Gira zrušil.

V roce 2020 on i jeho tým Jumbo ovládali závod až do předposledního dne, kdy Rogliče po šokujícím průběhu časovky na Planinu krásných dívek srazil z piedestalu Tadej Pogačar.

ZNIČENÝ. Primož Roglič po časovce na Planinu krásných dívek na Tour 2020

A loni? Neustupující bolesti zad po pádu v hektické třetí etapě způsobily, že po protrápeném prvním týdnu dal závodu předčasné sbohem.

Letošní další útok na titul z Tour se Rogličovi zkomplikoval už v březnu. Po triumfu na závodě Paříž - Nice (s vydatnou pomocí Wouta van Aerta) jej na klasikářském monumentu Milán - San Remo začaly sužovat bolesti kolene.

Ještě dokončil na 8. místě etapové klání Kolem Baskicka, poté však zrušil starty na ardenských klasikách a měsíc zůstal doma, aby specialisté na klinice v Lublani kolenu domluvili

„Byl to poměrně specifický problém. Ale nyní je vyřešen,“ prohlásil po příjezdu na Dauphiné.

S RODINOU. Primož Roglič během závodu Paříž-Nice

Do závodů se zde vrací po dvouměsíční přestávce, když týdny na přelomu května a června strávil na vysokohorském soustředění v Sieře Nevadě.

„Pokusíme se na Dauphiné zvítězit, ale není to tentokrát náš hlavní cíl,“ oznámil. „Také další mí týmoví kolegové byli na vysokohorském kempu a delší čas nezávodili. Tady chceme především znovu nabrat závodní rytmus a přivyknout každodennímu stresu. Prostě probudit se, nasnídat, dojet na start etapy, udělat všechny věci, které máte a které k závodu patří, pak šlapat v pelotonu a být součástí hektického finále. To vše se tréninkem jen těžko napodobuje.“

Dle dosavadních indicií by se právě na Dauphiné měla scházet velká část týmu Jumba pro Tour, nejspíš s jedinou výjimkou v podobě Seppa Kusse, vítěze etapy do Andorry na loňské Tour a exkluzivního Rogličova superdomestika. Ten by měl vést výběr Jumba příští týden při závodě Kolem Švýcarska.

Vedení týmu Jumbo nicméně vyhlásilo, že jistou nominaci na Tour mají zatím pouze tři muži.

Primož Roglič, samozřejmě.

Pak Wout van Aert, jak jinak. Letos se má zaměřit na souboj o zelený dres pro nejlepšího muže v bodovací soutěži a má k tomu dostat k ruce i jednoho pomocníka.

A s nimi Jonas Vingegaard, senzačně druhý za Pogačarem (a před Carapazem) na minulé Tour, letos v roli záložního plánu za Rogličem.

„Sepp Kuss si své místo v osmičce pro Tour musí ještě vybojovat,“ podotkl hlavní sportovní ředitel stáje Merijn Zeeman v rozhovoru pro Algemeen Dagblad.

K dalším kandidátům sestavy podle něj patří Steven Kruijswijk, Rohan Dennis, Mike Teunissen, Robert Gesink, Tiesj Benoot, Nathan van Hooydonck a Christophe Laporte.

Tři z nich budou muset z kola ven.

Přesto v případě Kusse, Kruijswijka a Dennise o jejich místě v sestavě pochybuje málokdo.

Dumoulin vyhlíží nové cesty

Kdo z jezdců Jumba se naopak už nikdy na Tour neobjeví, je druhý muž ročníku 2019 Tom Dumoulin.

Po loňské pětiměsíční „léčbě“ syndromu vyhoření se Nizozemec slavně vrátil olympijským stříbrem v tokijské časovce a letos na Giru ještě jednou zkusil zabojovat o celkovou klasifikaci na Grand Tour.

Ale... nešlo to. A to tak, že vůbec.

V průběhu 14. etapy své snažení ukončil. V závěru minulého týdne oznámil, že po vypršení jeho smlouvy u týmu Jumbo se po sezoně 2022 stáhne z cyklistiky.

„Mám v plánu prozkoumat novou a neznámou cestu životem,“ prohlásil.

Týmový kolega Roglič jeho odchodu lituje: „Nikdy nechcete přijít v pelotonu o tak velká jména. Pro cyklistický svět je velkým šampionem. Navíc je Tom super milý kluk, moc přátelský.“

Zároveň však Slovinec poukazuje: „Odchod do sportovního důchodu je věc, která jednou čeká každého z nás. Jsem za Toma rád, že našel odpověď na některé otázky, které si v posledních letech kladl, a že si teď může užívat života jinak.“

Rogličovi je 32 let.

On se zatím do cyklistické penze nechystá.

V neděli bude na náročném stoupání na Plateau de Solaison (průměr 9,2 procenta na 11,3 km) bojovat o prvenství na Dauphiné.

Pak se vydá na ještě jeden vysokohorský kemp.

A 1. července vyrazí v Kodani na trať Tour de France.