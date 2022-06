Pogačar si dával do těla v Itálii. Kolektivní silou ho porazíme, věří Jumbo

Třiadvacetiletý slovinský šampion Tour z let 2020 a 2021 loni předvedl ve Francii formu, která brala dech.

Letos vlétl Tadej Pogačar do sezony triumfy na závodech Kolem Emirátů, Strade Bianche a Tirreno-Adriatico, načež se pral o vítězství i na monumentech Milán - San Remo (5.) a Kolem Flander (4.).

Od 20. dubna nezávodil.

Před Tour se podle loňského vzoru rozhodl nestartovat ani na jedné ze dvou hlavních generálek, tedy kláních Dauphiné nebo Kolem Švýcarska, a tento týden dá přednost menšímu závodu Kolem Slovinska.

VLÁDCE CYKLISTŮ. Tadej Pogačar během etapového závodu Tirreno-Adriatico

Zatímco mnozí jeho budoucí soupeři pro Tour šlapali na Dauphiné, Pogačar si naordinoval vysokohorský kemp v Livignu. A prostřednictvím aplikace Strava odtud přicházely zprávy o mamutích porcích práce, které tu na sebe nakládá, a pěti- či šestihodinových trénincích ve vysokých horách.

Příklad? V pátek si připsal na Stravě rekordy na drsném průsmyku Gavia a pak další ve stoupání na Bormio 2000. Vzápětí se ještě vydal na legendární Stelvio do výšky nad 2700 metrů a na konci dne měl na kontě 5500 nastoupaných metrů.

Zároveň tady testoval podle dostupných zdrojů i nové kolo Colnago Prototipo, které má mít k dispozici i na Tour.

„Těším se na souboj s ním,“ tvrdil Primož Roglič po svém celkovém prvenství na Dauphiné.

Mladší krajan mu předloni v předposlední etapě vyrval z rukou vítězství na Tour poté, co Rogličův tým Jumbo-Visma diktoval takřka celý předchozí průběh třítýdenního závodu.

Loni naopak Roglič kvůli zraněním z pádu z Tour po týdnu odstoupil a jeho roli lídra nečekaně převzal v Jumbu pětadvacetiletý Dán Jonas Vingegaard, který posléze dojel do Paříže senzačně druhý.

V neděli ti dva ruku v ruce a přede všemi projížděli cílem královské a závěrečné etapy Dauphiné - Vingegaard coby její vítěz a Roglič jakožto celkový šampion.

Vzápětí vyhlásili, že na Tour nastoupí se strategií dvou lídrů. A že právě takovou taktikou i nezpochybnitelnou kvalitou celého Jumba chtějí Pogačara a jeho stáj UAE Emirates na Tour zaskočit, unavit a porazit.

„Nakonec je jedno, kdo z nás si odváží vítězství, jestli já, nebo Jonas. Je to týmový sport a my se snažíme dělat to nejlepší, co se dá ze závodu vytěžit,“ řekl Roglič.

„Pojedeme tak, aby jeden z nás dvou Tour vyhrál,“ dodal Vingegaard.

Před startem nedělní etapy Dauphiné si údajně na týmové poradě řekli, že zaútočí společně a odjedou všem ostatním na strmém cílovém stoupání na Plateau de Salaison - a svůj plán do puntíku splnili. Roglič poté Vingegaardovi sdělil: „Etapa bude tvoje, zasloužíš si to.“

„Ukázali jsme, že jsme opravdu silný a spolupracující tým,“ podotkl Vingegaard. „Tadej (Pogačar) je samozřejmě velmi komplexní jezdec, skvělý ve všech terénech. Na každém závodě, který jede, je favoritem, a bude jím i na Tour. Ale kolektivní síla tam může hrát v náš prospěch.“

Jumbo je odhodlané útočit v červenci jak na žlutý dres, tak s Woutem van Aertem současně na ten zelený pro vítěze bodovací soutěže.

Belgičan se stal jeho majitelem i na Dauphiné.

„Potvrdili jsme si, že kráčíme po správné cestě,“ ujistil van Aert. „Co se nám tu povedlo, je obrovskou motivací před Tour a dodává nám to hodně sebevědomí. Síla našeho týmu by měla být letos ještě větší výhodou než v minulých letech.“

Z dalších „nepogačarovských“ soupeřů Jumba se v průběhu Dauphiné jevil nejlépe Ben O’Connor z AG2R, loni na Tour překvapivě čtvrtý a nyní třetí. Naopak velkým zklamáním skončil francouzský týden pro Enrika Mase, lídra Movistaru, který se v horách trápil a po sobotní etapě odstoupil.

Na pátém místě dokončil závod Jack Haig z Bahrainu Victorious, třetí muž loňské Vuelty. „Jumbo je teď pro mě jasným favoritem Tour,“ prohlásil. „Ale nikdo z nás neví, v jaké formě se nachází Pogačar. Dlouho jsme ho neviděli.“

Tento týden se ve Švýcarsku představí další z aspirantů předních příček na Tour, včetně Adama Yatese z Ineosu, Alexandra Vlasova z Bory a Thibauta Pinota z Groupamy-FdJ.

Přesto bude patrně ještě větší pozornost směřovat k pětietapovému závodu ve Slovinsku, kde při účasti pouhých pěti worldtourových týmů bude Pogačar čelit například Damianovi Carusovi a Matěji Mohoričovi z Bahrainu Victorious - ale i velkému očekávání, které jeho osobu v těchto dnech obestírá.