Jsem zpátky, říká Roglič před královskou etapou. V ní se chce předvést i Hirt

Tehdy, v zákulisí veronského amfiteátru, Jan Hirt naznačil: „Prohlédl jsem si profily etap Dauphiné, a ta poslední se mi moc líbí. V ní bych chtěl něco předvést.“

Teď je osmá, královská etapa Dauphiné před námi.

Vjede do ní ze 23. místa celkového pořadí se ztrátou 6:01 minuty na vedoucího Primože Rogliče, kterou nabral především ve středeční rovinaté časovce. S takovým mankem by jej lídři celkové klasifikace mohli pustit do časného úniku.

Na 138 kilometrech ve stylu nahoru-dolů načne velkou porci vrchařské práce Col de Plainpalais, kam vystoupají přímo ze startu. Nejedná se o kdovíjak brutální kopec, ale je pravděpodobné, že už na něm se vytvoří silný denní únik.

Očekává se, že úvodní hodina závodu bude proto zběsilá.

A závěr etapy přetěžký.

Předposledním stoupáním dne je je z Tour de France dobře známý průsmyk Colombière, 11,9 kilometru dlouhý s průměrným sklonem 5,8 procenta. Na jeho vrcholu se cyklisté ocitnou 38,5 kilometru před metou.

Závěrečný výšlap na prémii mimořádné kategorie Plateau de Solaison pak slibuje strhující horskou bitvu, při níž si od úpatí stoupání nikdo neodpočine. Na 11,3 kilometrech má Solaison průměrný sklon 9,2 procenta, přičemž hned na svých úvodních kilometrech dokonce dvouciferný.

Tady mohou vznikat velké rozestupy.

Hirt si své vrchařské nohy otestoval v sobotní etapě vedoucí přes slavný Galibier a nekonečný Croix de Fer k cílovému stoupání 2. kategorie do Vajauny. Držel se s parťákem Meintjesem ve zhruba patnáctičlenné skupině favoritů, ze které vypadl až na posledních třech kilometrech.

Intermarché-Wanty-Gobert @IntermarcheWG Final climb! Jan Hirt & Louis Meintjes are in the peloton with the best climbers #dauphiné https://t.co/HLrSCENMdl oblíbit odpovědět

Páskou poté projel devatenáctý se ztrátou 2:07 minuty na vítěze etapy Carlose Veronu z Movistaru.

Na rozdíl od českého jezdce stáje Intermarché drtivá většina dalších vrchařů, závodících na Dauphiné, nemá v nohách úmorné třítýdenní Giro. Z elitní třicítky celkového pořadí francouzského závodu startoval na italské Grand Tour kromě Hirta už pouze Wilco Kelderman z Bory, na Giru sedmnáctý a nyní průběžně osmnáctý.

Hirtův týmový kolega Meintjes se po sobotním osmém místě vystřelil celkovou klasifikací na desátou příčku a říkal: „To mě povzbuzuje k tomu, abych ji v nedělní etapě ještě vylepšil.“

Roglič? Lepší s každou další etapou

Žlutý dres si před posledním dějstvím Dauphiné oblékl největší favorit závodu Primož Roglič z Jumba Visma, když jej převzal od svého týmového kolegy Wouta van Aerta.

Před útočícím Rogličem se na konci etapy udržel jen jediný přeživší z původně početné skupiny uprchlíků Carlos Verona, jenž v 29 letech mohutně oslavoval první profesionální vítězství kariéry.

Obětavý pomocník, který tolikrát v životě pracoval pro své lídry, využil svoji šanci na titulní roli.

„Je to neuvěřitelné,“ líčil Verona. „Profesionálem jsem už dvanáct let, dlouho jsem byl na dobré úrovni a postupně jsem se ještě více zlepšoval, ale nikdy jsem nebyl vítězem. Dnes jsem si řekl: Teď to musí vyjít! Před cílem jsem prožíval agónii i euforii.“

Dlouze ho pak objímal i Roglič, jenž říkal: „Verona si dnes rozhodně zasloužil vyhrát. Byl ze všech nejsilnější. My jsme naopak do tohoto dne nevjeli s úkolem jít po etapovém prvenství.“

„Vystačili si“ se žlutým trikotem.

Když Roglič vyrazil 1600 metrů před cílem do útoku, nikdo z dalších kandidátů celkového vítězství neměl nárok.

Záda mu navíc kryl týmový kolega Jonas Vingegaard, druhý cyklista loňské Tour. Dán je celkově druhý o 44 sekund za Rogličem. Třetí pozici drží se ztrátou 1:24 minuty Australan Ben O’Connor z AG2R.

Roglič každopádně na Dauphiné zahnal mnohé pochybnosti, v jakém stavu se nachází jeho na jaře zraněné koleno.

„Pro mé sebevědomí bylo ohromně důležité, že jsem si dopřál dostatek času na návrat do pelotonu. Už při středeční časovce jsem cítil, že mohu trochu přitlačit,“ svěřoval se. „Celý týden jsem si s přibývajícími etapami připadal lepší a lepší. Jsem zpátky a jsem proto šťastný.“

V červenci se chce stát prvním jezdcem Jumba v historii týmu, kdo dosáhne na triumf z Tour de France.

A ještě předtím chce vybojovat titul z Dauphiné.

Už předloni k němu měl nakročeno, jenže před závěrečnou etapou kvůli zranění z vedoucí pozice odstoupil.

„Popravdě, nijak speciálně jsem se na letošní Dauphiné nepřipravoval,“ přiznal. „Navíc mi před jeho startem chybělo intenzivnější závodění v posledních dvou měsících. Ale tento nedostatek jsem během týdne postupně likvidoval.“

Mimochodem, v některém okamžiku závodu držel dres lídra při každém etapovém klání, na němž od roku 2018 startoval, s výjimkou loňské Tour.

„To jsem nevěděl, to je zábavná a zároveň i šílená statistika. A je to každopádně super,“ reagoval, když mu to na tiskové konferenci oznámili. „Ale je lepší mít dres lídra na konci závodu než jen mezitím.“

Vzpomínky na Planinu krásných dívek a Tour 2020 jsou stále živé.