ONLINE: Giro vrcholí časovkou. Stane se Hindley ve Veroně šampionem?

@giroditalia Stage 21 Verona - Verona, 17.4 km ⏰ 13:55 - 17:00 (CET) ⚠️: The Giro comes to a close today with an individual time trial. : @eurosport #Giro #UAETeamEmirates #WeAreUAE https://t.co/SftDsQCpz5