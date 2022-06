Leknessund vyhrál ve Švýcarsku etapu po úniku, Bettiol se radoval omylem

„Nevím, co se stalo. Jak vidíte, mám vypnutou vysílačku. Teď si ze mě budou všichni dělat legraci,“ uvedl Bettiol.

Osmadvacetiletý vítěz jedné etapy na loňském Giru d’Italia za sebou v hromadném finiši nechal Australana Michaela Matthewse a krajany Andreu Pasqualona a Mattea Trentina. „Porazil jsem svého italského kamaráda, takže mám pořád důvod se radovat,“ řekl Bettiol.

Leknessund ujel necelých 20 kilometrů před cílem ze skupiny šesti uprchlíků a vybojoval první vítězství ve WorldTour. „Šel jsem do toho naplno. Nejtěžší bylo asi to stoupání. Říkal jsem si, že když si udělám náskok, mohl bych to udržel až do cíle. V posledních kilometrech to bylo utrpení,“ uvedl dvaadvacetiletý člen stáje DSM. Jeho největšími dosavadními úspěchy byly dva norské tituly v časovce.

Celkové vedení udržel vítěz první etapy Brit Stephen Williams, který má k dobru čtyři sekundy na Němce Maximiliana Schachmanna. Leknessund se posunul na čtvrté místo se ztrátou sedmi sekund.