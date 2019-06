Pořád se zlepšuju. Věřím, že to bude pokračovat, říká cyklista Vakoč

Po jarní části sezony si měsíc odpočinul, než vyrazil do Norska, kde v posledních dvou týdnech absolvoval nejprve Hammer Stavanger a poté závod Kolem Norska.



„A celkově jsem spokojený s tím, jak oba závody probíhaly. Až na poslední den jsem se cítil velice dobře. S formou jsem spokojený, pořád tam je zlepšující se tendence. Věřím, že to bude pokračovat i do dalších závodů,“ říká.

Právě Hammer Stavanger je hodně inovativní závod.



Je součástí takzvané Hammer Series - která se koná na třech místech. Nejprve ve Stavangeru, poté v Limburgu a nakonec v Hongkongu.

Na každém místě se vždycky jedou tři závody. Nejprve kopcovitý, poté sprinterský a nakonec týmová časovka.

V úvodních dvou sbírají závodníci jednotlivých stájí body, které se poté sčítají a podle nich následně startují s týmovými kolegy do stíhacího závodu.

„Do té jsme startovali ze čtvrté příčky se ztrátou 1:23 minuty na první tým,“ popisoval Vakoč.

Časovka měřila 50 kilometrů a pro fanoušky to bylo jednoduché - kdo projede cílem jako první, vyhrál celkové pořadí.

Zatímco cyklisté polské stáje CCC a britského Ineosu měli svá první dvě místa víceméně jistá, o třetí místo svedli Vakoč a spol. tuhý boj.

Dotáhly se na ně týmy Sunweb, EF Education First a Mitchelton, který hned po startu potkal defekt.

„Došlo ke kuriózní situaci, kdy v posledních 10 kilometrech jely 4 týmy vedle sebe. Nemůžete totiž jet za nikým v háku, musí tam být nějaký rozdíl mezi jednotlivými týmy a když vás někdo předjede, nemůžete ho po dvě minuty předjet zpátky,“ vysvětloval Vakoč.

Až do posledního brdku tak všechny čtyři stáje jely vedle sebe a bojovaly o nájezd do závěrečného kilometru.

Právě tam ale Vakočův Quick-Step ztratil.

„Bohužel jsme se tam trochu roztrhali, nevyšlo nám to a dojeli jsme šestí kousek za dalšími týmy. Ale bylo to hodně napínavé, je to zvláštní formát, divácky hodně atraktivní. Bude potřeba ještě trochu za pracovat na pravidlech, protože to byl trochu chaos, ale jinak to bylo dost napínavé,“ popisoval.

Podle něj bude podobný způsob čím dál oblíbenější. Dvě hodiny plné závodění, žádný čas na oddech.

