V růžovém brnění. Loni za Carapazem nepustili manželku, teď je hrdinou

Monte Avena. Poslední hora. Poslední šance na zvrat.

Dva kilometry před cílem sobotní poslední horské etapy Vincenzo Nibali zahajuje svoji akci posledního vzdoru a útočí.

Ale Richard Carapaz, muž v růžovém trikotu, je hned u něj, načež se Ekvádorec sám posune na špici skupiny. Snad aby všem ukázal: Ano, jsem silný, opravdu jsem.

Navrch má v zádech i silnou stáj. Sobotní bitvu odřídilo komando Movistaru na špici pelotonu podobně jako tým Sky v časech nejslavnějších závodů Chrise Frooma.

Nibali sice sliboval v Dolomitech vabank hru ve stylu buď - anebo, jenže po třech úmorných týdnech na ni už nenalezl dostatek sil, ani nenašel skulinku v brnění protivníka.

Carapaz a Mikel Landa, duo lídrů Movistaru, se za cílem na Monte Avena objímají. Sicilský „Žralok“ je oba uznale poklepe po přilbě, podá jim ruku a gratuluje.

NEZNIČITELNÝ. Richard Carapaz se ohlíží za Vincenzem Nibalim v cíli 20. etapy Gira.

Od prvního dne tohoto Gira se matador Nibali snažil vytahovat ze studnice svých schopností a zkušeností veškeré zbraně, jimiž vládne, od opakujících se útoků na silnici až po nahlodávání sebevědomí soupeřů mimo trať v rámci povolené psychologické války.

Nyní se přichází poklonit svému přemožiteli. Carapaz poděkuje a poví mu: „Už když jsem byl malý, sledoval jsem v televizi tvé závody a obdivoval tě.“

Nibali se zasměje: „To když slyším, připadám si starý.“

Možná už nikdy se tento sicilský bojovník neocitne tak blízko poháru pro vítěze závodu Grand Tour. V obličeji má vepsanou i tunu zklamání. Zároveň však říká: „Ničeho nelituju. Víc jsem udělat nemohl.“

Nibalimu je 34 let. „Což je v cyklistice hraniční věk, já vím. Ale Froome je jen o šest měsíců mladší než já a stále je tak dobrý,“ hledá víru.

Carapazovi je naopak 26 let. Přestože skončil na Giru loni celkově čtvrtý, neřadili jej do kvinteta superfavoritů tohoto Gira.

„Před 21 dny vůbec nikdo nevěřil, že bych to mohl dokázat,“ říká a jeho sportovní ředitel Max Sciandri přikyvuje: „Pročítal jsem tehdy Gazettu a nikde tam nebyla zmínka o Movistaru, nebo o tom, oč tu chceme usilovat. Bylo to zvláštní. Naši jezdci přece nejsou neznámými pojmy. Carapaz se tu zviditelnil loni a Landa je solidní už delší dobu.“

Když se ve 14. etapě vydal Carapaz do sólového útoku v alpské etapě do Courmayeuru, dva největší favorité závodu Primož Roglič a Vincenzo Nibali na sebe hleděli: Kdo ho bude sjíždět? Ty? Já? A proč zrovna já bych měl tahat tempo a tím vyplýtvat síly?

Ekvádorec jim ujel o 1:54 minuty, převzal maglia rosa a bránil ho s až nečekaným přehledem.

„Lidé mi pak říkali: Proč jste si Carapaze v Courmayeuru nechali ujet?“ povídá Nibali. „Jenže tak se na to nedá hledět. Zatímco my jsme se s Rogličem vzájemně hlídali, on prokázal rychlé závodnické uvažování, v pravou chvíli vyrazil do útoku a měl i silné nohy, aby na nás najel dost času. Za to si zaslouží velké uznání.“

Mnohokrát se v následujícím týdnu snažili protivníci nachytat Ekvádorce ve chvíli slabosti, ale žádnou neukázal.

A najednou je ve Veroně. Před nedělní závěrečnou časovkou drží na Nibaliho náskok 1:54 minuty, další konkurent Roglič už je mimo hru. Gazzetta dello Sport má před posledním dílem Gira jasno. „Teď je to tvoje!“ hlásá titulek u fotografie Carapaze.

Zbývá dojet si pro Nekonečný pohár, určený šampionovi. „Nemyslím si, že bych mohl ztratit tolik času,“ soudí lídr závodu při pohledu na pořadí. „Ovšem cokoliv se ještě může stát. Ne, ještě nejsem vítěz.“

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Imperátoři říše Římské a určitě i Romeo a Julie by se divili, co že se to na dávném amfiteátru dnes koná. Místo gladiátorů tu zápolí muži na šlapajících strojích. (Verona, cíl poslední etapy Gira 2019) https://t.co/gO8IfHkfL5 odpovědětretweetoblíbit

Třikrát v minulosti se měnilo pořadí na prvním místě Gira v závěrečné časovce. Tentokrát se tak nestane. Carapaz uhání ulicemi Verony za růžovým pokladem, protne cíl a ví, že ho má. Ve starověkém amfiteátru, kde kdysi zápolili gladiátoři a kde se v týdnu konalo představení Verdiho opery Aida, se mu dostává triumfálního přijetí.

Byť projel trať časovky o 49 sekund pomaleji než Nibali, bohatě to stačí. Skloní za cílem hlavu, položí ji na řidítka a dlouho tak zůstane, usmívá se a zároveň pláče dojetím. Potom vstane a vymrští pěst.

Objímají jej manželka Tania i tříletý syn Santiago, celí v růžovém, bere do náručí dvouletou dceru Sofii. „Jen otec přiletět nemohl, někdo se musí doma starat o naše krávy a další zvířata,“ vysvětloval už dříve šampion.

Zdá se až neuvěřitelné, že když za ním chtěla manželka přiletět z Ekvádoru na Giro loni, nebyla jí udělena italská víza - nejspíš proto, že úředník usoudil, že chce do Itálie emigrovat. „Tehdy ten úředník vůbec nevěděl, že jsem cyklista a že závodím na Giru,“ říká Carapaz.

A letos je jeho vítězem!

„Tělo už mě dnes na kole tolik bolelo. Trpěl jsem od startu do cíle,“ přiznává.

Celý Ekvádor se dívá, na náměstích měst tam vyrostly obří videostěny. Země se 16 miliony obyvateli oslavuje při nekončící 24hodinové party muže, který zařídil její největší sportovní úspěch od triumfu tenisty Andrése Gómeze na Roland Garros 1990.

Je dobojováno.

Vincenzo Nibali končí druhý, pojedenácté v kariéře je na stupních vítězů závodu Grand Tour!

A Primož Roglič v sekundové bitvě s Mikelem Landou přece jen urval třetí příčku, své dosud nejlepší umístění na třítýdenním závodě.

Třiadvacet sekund ztrácel Slovinec před časovkou na Landu.

Osm jich má po ní k dobru.

„Tolik věcí se během Gira stalo,“ vypráví Slovinec. „Měl jsem spoustu problémů a už od 14. etapy jsem se necítil dobře. Takže s přihlédnutím k tomu všemu mohu být přešťastný, že ve Veroně stojím na stupních vítězů.“

Mikel Landa, navzdory celkovému triumfu svého parťáka Carapaze, prožívá bezprostředně po časovce emoce opačné.

„Nemohl jsem do toho dát víc,“ ujistí Bask. „Ale udržet náskok 23 sekund před specialistou, jakým je Roglič, byla nesmírně složitá výzva.“

Nemůže si nevzpomenout, jak na Tour 2017, ještě v dresu Sky, také přišel v časovce o třetí místo v celkovém pořadí. Tehdy v Marseille v souboji s Romainem Bardetem dokonce o jedinou sekundu.

„Prohrát o osm sekund je pořád lepší než jen o jednu,“ řekne.

Rytec mezitím už na Nekonečný pohár Gira zvěčňuje jméno nového šampiona.

2019 - RICHARD CARAPAZ.

Ocitl se ve velmi vybrané společnosti. Vždyť hned před ním jsou na spirále nádherné trofeje jména Chris Froome, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Nairo Quintana.

Malý Ekvádorec pozdvihne pohár, načež si jej detailně prohlédne a pohladí rukou místo se svým jménem.

„Všechno je úžasné,“ říká. „Přijetí tady v amfiteátru bylo nesmírně dojemné. A sdílet pódium s takovými jezdci, jakými jsou Roglič a Nibali, kteří toho už v kariéře tolik vyhráli, dělá mé vítězství ještě sladším.“

Končí Giro, jež nachystalo tolik zvratů, nečekaných situací i dramatických scén. Dumoulinův nešťastný pád, přehazování maglia rosa v týmu Emirates, slovní půtky sprinterů, dešťovou odyseu prvního týdne, selhání Simona Yatese, zničující mráz na Mortirolu, ohromující triumf naprostého outsidera Cimy, fanouška tlačícího Rogliče i muže v bílém trikotu Lópeze, jenž profackoval diváka, který jej před cílem poslal k zemi.

Končí i Giro, při němž se zviditelnili dva čeští cyklisté, ač startovali v roli pomocníků.

Jan Hirt vybojoval 2. místo v ďábelské a mokré horské etapě přes Mortirolo a v těch dalších se prezentoval jako špičkový superdomestik.

Josef Černý, debutant na Grand Tour, všechny šokoval 6. místem v závěrečné časovce, ve které porazil i Primože Rogliče.

Svým výkonem vlastně mnohé šokoval i Carapaz. V neděli pozdě večer přichází na tiskovou konferenci a ještě než začne, předává mu ekvádorský velvyslanec dar, který šampionovi Gira poslal premiér.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 A darů bude přibývat. Před závěrečnou tiskovou konferencí Gira převzal Richard Carapaz z rukou ekvádorského velvyslance osobní dar, který mu poslal premiér země. Celý Ekvádor slaví největší sportovní triumf od vítězství tenisty Gomeze na Roland Garros 1990. https://t.co/0ikP32Y1JY odpovědětretweetoblíbit

Pak už vítěz zasedne ke stolu a radí všem: „Nikdy nepřestávejte snít. Pokud nezahodíte své sny, můžete dokázat cokoliv.“

Vzápětí se smíchem dodá: „Ale stejně budu potřebovat tak měsíc, aby mi došlo, co všechno jsem letos na Giru dokázal.“

Za rok se chce vrátit. Jen v jakém dresu? Opravdu ho z Movistaru odlákají nabídka a peníze Ineosu, někdejší stáje Sky?

„Musím důkladně zvážit svoji budoucnost,“ řekne jen.

Čas k přemýšlení brzy nadejde. Ale teď je čas slavit. Nad Veronou zapadá slunce, kulisy Gira jsou rozmontovávány, do arény se stěhují zpět imitace egyptských obelisků pro další představení Aidy.

A po ulicích pobíhají party rozdováděných fanoušků v tričkách a šatech barvy žluté, modré i červené a skandují: „E - cua - dor, E - cua - dor.“