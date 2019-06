KOMENTÁŘ: Kde podepíší Hirt a Štybar? Hra o smlouvy není vždy spravedlivá

Proto jsou jejich výkony v „podpisových“ letech důležitější než jindy. Potenciální zaměstnavatelé pitvají schopnosti jezdců, přicházejí s nabídkami.

Nebo taky ne.

Pro Jana Hirta se v tomto směru stalo osudovým závodem italské Giro.

Předloni tu ještě coby lídr polské druholigové stáje CCC zazářil v horských etapách a celkově obsadil 12. místo. Vzápětí měl na stole atraktivní nabídky z mnohých elitních worldtourových stájí, včetně kazašské Astany.

„Do některé prvodivizní stáje bych se dostal i bez Gira, ale takhle to šlo mnohem snáz,“ popisoval. „A částka, kterou mi týmy nabízely, tehdy během Gira stále stoupala.“

Uběhly dva roky. Opět jsme na Giru a Hirt na italských silnicích, už v dresu Astany, opět všem ukazuje, jak skvělým vrchařem je. V královské etapě, kdy mu tým výjimečně povolí jít do úniku, končí druhý. V těch dalších si plní povinnosti pomocníka Kolumbijce Lópeze a projevuje se v horách jako jeden z nejsilnějších pomocníků z celého pelotonu.

Zároveň pro něj znovu přichází čas dohadování příštího kontraktu. Výkon na Giru mu zajistil, že se získáním další smlouvy nebude mít problém.

Ale kde podepsat?

Giuseppe Martinelli, šéf Astany, jej v rozhovoru pro MF DNES chválí, jak kvalitním pomocníkem na Giru byl a jak se dal dohromady z jarních zdravotních potíží. Pak přidá, že jednání sice začnou až po Giru, ale že Astana nejspíš bude mít zájem Hirta v týmu udržet.

Jenže mohl by zde být v budoucnu v některých závodech i lídrem? „On nemá DNA lídra,“ odvětí Martinelli.

Hirt dříve opakovaně tvrdil, že mu nevadí pomáhat silnějším kolegům, pokud mají šanci na titul ve velkých závodech. Přesto letos v jednom z rozhovorů naznačil, že mu pozice lídra občas i schází.

„Zatím žádnou další smlouvu dohodnutou nemám,“ řekl na Giru. Každopádně bude muset volit. Zůstat dál v bohaté Astaně a pomáhat kolegům? Nebo jinde, možná i za o něco menší plat, závodit více na sebe? Hra o smlouvy je i věčným soubojem osobních ambicí a nabízených peněz.

Astana jej letos ani jednou neurčila před závodem hlavním lídrem týmu. Až dodatečně se jím stal v průběhu závodů Kolem Emirátů a Kolem Alp, když se původně určeným lídům stáje nedařilo.

Na podnicích Grand Tour mu tým za poslední dva roky povolil jít do úniku v horské etapě pouze v letošní v 16. etapě.

Na druhou stranu ve službách Miguela Ángela Lópeze by mohl v pozici superdomestika usilovat v budoucnu o vítězství na Grand Tour.

Pokud by se rozhodl odejít jinam, může opět vstoupit do hry i faktor CCC. Hirtův někdejší zaměstnavatel po „pohlcení“ týmu BMC povýšil mezi stáje World Tour, ale o lídry pro celkovou klasifikaci má nouzi, byť se hovoří o možném přestupu Ilnura Zakarina z Kaťuše.

Hirtovým schopnostem a ambicím by mohl vyhovovat i tým, kde by se sice nestal hlavním lídrem na pořadí, ale dostal by značnou volnost chodit do úniků v horách a bojovat tu o etapy nebo třeba i vrchařský dres. Takovou roli měl nyní na Giru například italský cyklista Giulio Ciccone z týmu Trek. V něm byl hlavním lídrem Nizozemec Bauke Mollema, kterému příležitostně Ciccone pomohl, ale zároveň měl i dostatek prostoru pro vlastní akce.

Do začátku Tour, nebo nejpozději do druhého volného dne na Tour, chtějí mít jezdci o svých kontraktech na další sezonu jasno.

Někdy vám však ani sebelepší výkony nepomohou, aby si vás zaměstnavatel chtěl udržet. Brzy to možná pozná i Zdeněk Štybar, přestože zatím prožívá životní sezonu, kdy poprvé ovládl klasiku World Tour - a hned dvakrát..

Také jemu končí smlouva. Zdálo by se logické, že si ho stáj Deceuninck - Quick-Step bude chtít po takové sezoně ponechat. Jenže tým manažera Patricka Lefevera má omezený rozpočet.

Lefevere už nyní podepsal prodloužení kontraktu s prvním mužem světového žebříčku Alaphilippem, kterému velmi výrazně navýšil plat. A chce si udržet i belgickou hvězdu Philippa Gilberta, letošního šampiona Paříž - Roubaix. Také Gilbert bude zákonitě dražší.

Lefeverovi tedy nemusí zbýt dost peněz na plat, který by si Štybar v belgické stáji po letošních výsledcích zasloužil – a on sám nechce po tak povedené sezoně pochopitelně jít s penězi níž.

Ze Štybarových vyjádření na tiskové konferenci v minulém týdnu bylo mezi řádky patrné, že odchod do jiného týmu vážně zvažuje, byť byl v minulosti v Quick - Stepu spokojen.

Hra o smlouvy bývá spletitou džunglí, kde o osudech sportovců často nerozhodují ani jejich výkony, ale národnostní zájmy šéfů stáje, požadavky sponzorů, sympatie zaměstnavatelů.

Vyznění této hry rozhodně není v žádném velkém profesionálním sportu vždy spravedlivé, protože profisport je především drsný byznys.

Zároveň však tým Dimension Data odkládá část prémií svých jezdců na nákup kol pro chudé africké děti, aby na nich mohly jezdit do vzdálených škol. Esteban Chaves z MItcheltonu - Scott, vítěz 19. etapy Gira, pro změnu financuje v Kolumbii mládežnický klub, určený i pro děti ze sociálně slabších rodin. A rolnický synek Richard Carapaz, od minulého týdne jedna z největších celebrit Ekvádoru a šampion Gira, chce použít své nově nabyté pozice k prosazení cyklistických a sportovních programů na ekvádorských školách.

Jistě, tyto příklady i další jsou jen záblesky. Ovšem buďme rádi za ně.

Janu Hirtovi i dalším cyklistům mění Giro nebo Tour kariéru.

Dopady profesionální cyklistiky však mohou zlepšovat život i mnohým jiným, kteří nikdy nevyrazí do bojů na Giru či na Tour.