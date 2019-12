Cink řeší varování z Andorry. Olympijský rok zahájí operací srdce

Pro Cinka se červencový závod ve Vallnordu vyvíjel skvěle, do pátého ze sedmi okruhů vjížděl s náskokem 36 sekund před svými pronásledovateli. „Ani jsem nejel naplno, pořád jsem tam měl rezervu,“ líčil tehdy poté, co do cíle dorazil na desátém místě.

O to hrozivější se s odstupem zdály signály, kvůli nimž musel zpomalit a pak dokonce zastavit. Když si totiž na trati nalil na krk studenou vodu, přivodil si arytmii.

„Po tom incidentu v Andoře jsme se o tom často bavili a hledali nějaké řešení. Nechal jsem vše na mém doktorovi Aleši Kroužeckém a trenérovi Karlu Martinkovi, kteří mi zajistili nejlepšího lékaře v IKEM,“ řekl Cink serveru mtbs.cz.

Operaci absolvuje z preventivních důvodů. „Od Andorry jsem neměl žádný problém. Přesto jsme se domluvili na zákroku, který by měl můj problém vyřešit. Půjdu 3. ledna do IKEM, moc se mi nechce, doufal jsem, že se to bez toho obejde. Nemělo by mě to nijak ovlivnit, podle doktora bude následovat snad jen týden v klidu,“ popsal Cink, který by měl 11. ledna odletět za přípravou na Kanárské ostrovy.

Před ním totiž strmí tokijská výzva, Cink se chystá na svou třetí olympiádu. Figuruje v předběžné nominaci na rozdíl od olympijského vítěze z Londýna a stříbrného medailisty z Ria de Janeiro Jaroslava Kulhavého, který má za sebou nepovedenou sezonu.

Cink bude i dál jezdit za tým Kross. S polskou stájí, do které přišel před letošní sezonou, prodloužil bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2015 smlouvu o tři roky.