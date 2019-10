Předolympijský test bikery prověřil. Cink skončil v Tokiu sedmý

Trať v japonském středisku Japan Cycle Sports Center v městečku Izu asi 150 kilometrů jižně od Tokia si vyzkoušel i Jan Škarnitzl, který dojel třicátý s odstupem 5:11 za Schurterem. Olympijský vítěz z Londýna Jaroslav Kulhavý obsadil 37. příčku s téměř desetiminutovou ztrátou. Mezi ženami skončila Jitka Čábelická na 28. místě.

„Je to hodně těžký okruh, nahoru dolů, krátké a prudké stojky, nikde není jediná možnost odpočinku. Je to neustále z nuly na 100 procent wattů. Musím přiznat, že i kdybych měl svoji super závodní váhu, tak by to asi nebylo nic pro mě,“ řekl na webu mtbs.cz už po první prohlídce trati dvojnásobný olympijský medailista Kulhavý.