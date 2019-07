Cink útočil ve Vallnordu na triumf, ale zbrzdily ho zdravotní potíže

SP v cross country horských kol ve Vallnordu Muži: 1. Schurter 1:19:34, 2. Flückiger (oba Švýc.) -2, 3. Avancini (Braz.) -12, 3. Kerschbaumer (It.) -27, 4. Sarrou (Fr.) -45, 6. Ulloa (Mex.) -53, ...10. Cink -1:31, 43. Vastl -5:54, 49. Škarnitzl -6:55, 74. Vobecký (všichni ČR) -1 kolo.

Průběžné pořadí (po 3 ze 7 závodů): 1. Schurter 835, 2. Flückiger 755, 3. M. van der Poel (Niz.) 700, ...10. Cink 360, 31. Škarnitzl 178, 43. Vastl 95. Ženy: 1. Terpstraová (Niz.) 1:22:59, 2. Neffová (Švýc.) -38, 3. Bělomojná (Ukr.) -51, 4. Campuzanová (Mex.) -58, 5. Rissvedsová (Švéd.) -1:03, 6. Michielsová (Belg.) -1:08, ...24. Čábelická -5:28, 49. Štěpánová (obě ČR) 12:16.

Průběžné pořadí (po 3 ze 7 závodů): 1. Courtneyová (USA) 890, 2. Neffová 815, 3. Terpstraová 645, ...22. Čábelická 249, 38. Štěpánová 125. Muži do 23 let: 1. Dascalu (Rum.) 1:08:08, 2. Cullell (Šp.) -45, 3. Colombo (Švýc.) -1:32, ...29. M. Průdek -5:59, 32. Zadák (oba ČR) -6:43.

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Dascalu 250. Ženy do 23 let: 1. Eiblová (Něm.) 1:08:09, 2. Richardsová (Brit.) -52, 3. Bertaová (It.) -1:21, ...13. Sásková (ČR) -5:40.

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Eiblová 230, ...20. Sásková 21, 33. Neumanová 4, 28. Czeczinkarová (obě ČR) 4.