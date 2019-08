Cink byl na MS horských kol šestý, poosmé triumfoval Schurter

Mistrovství světa horských kol v Mont-Sainte-Anne (Kanada) - cross country Muži elite (29,7 km): 1. Schurter 1:27:05, 2. Flückiger (oba Švýc.) -30, 3. Tempier -38, 4. Carod (oba Fr.) -56, 5. Kerschbaumer (It.) -1:02, 6. Cink (ČR) -1:34, 7. Koretzky -1:43, 8. Sarrou (oba Fr.) -1:57, 9. Frischknecht (Švýc.) -2:00, 10. Avancini (Braz.) -2:07, ...48. Kulhavý -8:46, 58. Vastl -1 kolo, Škarnitzl (všichni ČR) nedokončil

Ženy elite (25,6 km): 1. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 1:28:51, 2. Neffová (Švýc.) -43, 3. McConnellová (Austr.) -1:17, 4. Terpstraová (Niz.) -2:26, 5. Courtneyová (USA) -2:42, 6. Lastová (Brit.) -2:54, ...20. Čábelická -8:52, 39. Štěpánová (obě ČR) -1 kolo.

Ženy do 23 let (21,5 km): 1. Freiová (Švýc.) 1:16:34, 2. Stiggerová (Rak.) -31, 3. Lecomteová (Fr.) -36, ...16. Sásková -7:29, 20. Czeczinkarová (obě ČR) -9:19.