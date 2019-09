Štybar, Kreuziger a čtyři pomocníci. Češi nominovali na MS v cyklistice

Kreuziger vloni šestým místem v hlavním závodě vybojoval historicky nejlepší výsledek v samostatné historii České republiky. „A závodníci jsou letos zdravě namotivovaní ho ještě vylepšit,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Tomáš Konečný.

„Lídrem týmu by měl být Zdeněk Štybar, ostatní se mu budou snažit co nejvíce pomoci. Trasa by mu měla vyhovovat,“ konstatoval Konečný a upozornil, že závody v hrabství Yorkshire budou náročné hlavně svojí extrémní délkou.

Ten mužský bude měřit 280 km. „Velkou roli bude hrát také počasí, ale bude to pro všechny stejné,“ dodal kouč.

Na start závodu žen s hromadným startem se postaví Jarmila Machačová, Tereza Neumanová a Nikola Nosková, ženská časovka bude jako jediná kategorie bez českého obsazení.

Šampionát začne 22. září smíšenou časovkou a vyvrcholí 29. září závodem mužů elite s hromadným startem.