Bjerg potřetí ovládl časovku mužů do 23 let na MS, Otruba byl 34.

„Horší závod jsem nejel asi ani v Rumunsku. V kritických místech na trati nebyl ani jeden pořadatel, který by signalizoval rizikové místo. Během závodu jsem navíc kvůli pádu dvakrát musel měnit kolo a uvidím, jestli se mi povede do pátečního závodu dát dohromady poraněné lýtko,“ uvedl Otruba na facebookovém profilu své stáje Elkov Author.

Jednadvacetiletý český jezdec zaostal za vítězem o tři minuty a nevylepšil loňský výsledek z Innsbrucku, kde byl devatenáctý.

Bjerg, jehož na srpnovém mistrovství Evropy v nizozemském Alkmaaru předčil krajan Johan Price-Pejtersen, na světové scéně opět potvrdil svoji nadvládu. Trať dlouhou 30,3 kilometru zvládl za 40:20,42 minuty a stejně jako před dvěma roky v Bergenu a loni slavil zlato.

„Dneska to bylo opravdu, ale opravdu šílené. Počasí bylo naprosto příšerné, ale povedlo se mi z toho vyváznout,“ uvedl Bjerg. „Pět minut před startem mi řekli, že na trati jsou velké kaluže. Trenér se mě snažil navigovat, abych to projel co nejlépe. Řekl mi: ‚Jenom se drž řídítek a šlapej do toho‘,“ líčil dánský cyklista.

Další dvě místa na stupních vítězů zaujali s téměř půlminutovým odstupem Američané. Druhý Ian Garrison porazil o sekundu Brandona McNultyho. Mistr Evropy Price-Pejtersen měl spektakulární pád v hluboké vodě a s obrovskou ztrátou obsadil mezi 61 startujícími poslední klasifikované 59. místo.