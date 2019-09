Naděje na rozcestí. Vacek na MS chybí, Evenepoel patří mezi favority

Vzpomínáte? Před rokem se pod Alpami před juniorským závodem na světovém šampionátu skloňovala hlavně dvě jména.

Remco Evenepoel a Karel Vacek.

Dva obří talenti ročníku 2000, kteří spolu sváděli v sezoně urputné souboje.

Jejich vzájemné měření sil v juniorské kategorii vyvrcholilo právě loni v Innsbrucku.

Jenže zatímco Vacka potkala 30 kilometrů před cílem křeč a vypadl ze souboje o juniorský titul mistra světa, Evenepoela nerozhodila ani účast v hromadném pádu a po sólovém úniku se radoval z vítězství.

Od té doby už se Vacek s Evenepoelem na startu nepotkali.

Čech přestoupil z Itálie do americké, druhodivizní stáje Hagens Berman Axeon, ze které v minulosti vzešla řada hvězd profesionálního pelotonu. Během prvního roku mezi profesionály se rozhodl rozkoukat se v kategorii U23.

Belgičan podepsal pětiletý kontrakt s týmem Deceuninck-Quick Step. Rozhodl se přeskočit „Vackovu“ kategorii a rovnou vplul mezi dospělé.

„Těžké začátky. Jel jsem jen dva závody a vždycky zde byly stáje první divize. Ty vepředu vytvoří vláčky ze svých členů a je těžké bojovat o první třicítku v pelotonu. Musí se riskovat, je to stres a stojí to hodně sil,“ vyprávěl Vacek letos v dubnu pro server roadcycling.cz.

Od té doby český talent naskočil do šesti závodů (tři etapové, tři jednodenní).

Forma s přibývajícími měsíci nerostla. Spíš naopak. Mezi mdlými výsledky ční 27. místo z dubnové klasiky Lutych-Bastogne-Lutych U23. A tak Vacek schází v reprezentačním výběru pro blížící se mistrovství světa v Yorkshiru.

Na Monako nemáš peníze

Naopak Evenepoel prožívá snovou první sezonu mezi profesionály, během které se ve výsledcích vyjímá hlavně srpnový triumf na WorldTour klasice v San Sebastianu. Poté hned sebevědomý mladík prohlásil: „Mám velký zájem startovat na MS v časovce i silničním závodě v kategorii Elite.“

Vše splněno. Jméno mladého závodníka i přes obří belgickou konkurenci v nominaci figuruje.

A co víc, bývá skloňováno s nejvyššími příčkami v obou závodech. Vždyť v srpnu v Alkmaaru vyhrál Evenepoel seniorskou časovku na mistrovství Evropy. „A nebude bez šance ani teď v Yorkshiru,“ přiznal jeho týmový šéf Patrick Lefevere.

Jenže ambiciózního cyklistu nečeká nic lehkého. „Časovkářský okruh je příliš náročný a nebezpečný,“ všiml si jeho belgický kolega Jan Bakelants při nedělním závodě smíšených štafet.

Středeční závod měří 54 kilometrů, nabídne kopce i technicky náročné průjezdy zatáčkami.

A pak je tu nedělní silniční klání. 285 kilometrů dlouhá trasa vhodná pro klasikáře. Takhle dlouhý závod Evenepoel nikdy nejel. V sedle stráví až sedm hodin! „Je to jednodenní závod, který nemá logiku,“ říká Evenepoel.

V sestavě hvězdných klasikářů v čele s Gilbertem nebo Van Avermaetem bude Evenepoel číhat na šanci. Podobnou, jakou dostal na začátku srpna ve Španělsku.

Tehdy ji dokázal dokonale využít a radoval se z dosud životního vítězství.



Do hlavy se mu vkradly myšlenky: Co kdybych se přestěhoval do Monaka?

„Nemá tak velkou výplatu, aby si tam mohl dovolit žít,“ řekl Lefevere. „Philippe Gilbert mu radil, že by to neměl dělat. Je mu pouze 19 a u rodičů zatím dostává dokonalou péči. Kdo by mu ráno, k obědu a večer vařil?“ pokračoval belgický manažer.



Po úspěchu na mistrovství světa při premiéře mezi elitou by se snu o přestěhování do města cyklistické smetánky zase o kus přiblížil.