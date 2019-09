Generační otřes. Pogačar, Bernal i Evenepoel berou profipeloton útokem

Až se chce říci: nenastal čas zrušit na závodech cyklistických Grand Tour bílý dres pro nejlepšího mladíka do 25 let? Protože ti, kteří by o něj měli usilovat, už vzhlížejí i k úplně jiným barvám trikotů. K těm nejcennějším. Tedy barvy růžové (Giro), žluté (Tour) a červené (Vuelta).

Egan Bernal z týmu Ineos se ve 22 letech stal letos nejmladším šampionem Tour od roku 1909. JE TO MOJE! Egan Bernal dovezl žlutý dres do Paříže. Tadej Pogačar z týmu Emirates v pouhých 20 letech při svém debutu na třítýdenním závodě právě bojuje na Vueltě o stupně vítězů.

A to se teprve čeká, až na scénu Grand Tour vstoupí také 19letý Remco Evenepoel ze stáje Deceuninck-Quick-Step, jenž byl v srpnu v San Sebastianu nejmladším vítězem klasiky World Tour v historii. „Je to nový Merckx,“ přirovnávají média a experti už nyní Evenepoela k nejslavnější belgické cyklistické legendě. „Může být ještě lepší než já,“ tvrdí sám Eddy Merckx.

A Cyrille Guimard, kdysi velký mozek za triumfy Francouzů Hinaulta a Fignona, dokonce na Twitter napsal: „Je to Merckx plus Hinault s příchutí Bernala a Mbappého.“ NO PANE JO, JÁ VYHRÁL! Remco Evenepoel po triumfu v San Sebastianu. Profesionální peloton zasáhl generační otřes nebývalých rozměrů. Za nejlepší období kariéry experti dříve považovali věk zhruba mezi 27 a 32 lety. Průměrný věk vítězů závodů Grand Tour v předchozích třech letech činil 29,8 roku. Když Tom Dumoulin předloni ovládl Giro v šestadvaceti a stejně tak Simon Yates loňskou Vueltu, byli stále řazeni mezi mladé cyklisty. Zato nyní? „Je to velká revoluce. Současní mladíci pronikají na nejvyšší příčky v profipelotonu s neuvěřitelnou razancí,“ vykládá na Vueltě u startu 18. etapy Wilfried Peeters, sportovní ředitel Quick-Stepu, kde má na starosti i Evenepoela. „Remco je podobným typem jako Pogačar. Ale ještě nevíme, kdy ho poprvé pošleme na Grand Tour,“ říká Peeters. Nové technologie pomáhají Také o Pogačarovi jeho sportovní ředitel Neil Stephens na jaře tvrdil: „Debut na třítýdenním závodě pro Tadeje chystáme v sezoně 2020 nebo možná až 2021.“ Jenže pak Slovinec v květnu vyhrál devítidenní závod Kolem Kalifornie a tým přehodnotil plány. PŘED ROGLIČEM. Tadej Pogačar vyhrává na Los Machucos už svou druhou etapu na Vueltě. V tom tkví největší rozdíl proti minulosti. Mladí se hrnou na nejprestižnější podniky mnohem rychleji než dřív, a nikoliv coby pomocníci starších hvězd. Dostávají šanci v roli lídrů.

„Ještě nedávno šéfové týmů nechtěli takhle mladé jezdce na velké závody pouštět,“ připomíná na Vueltě v roli pozorovatele Alberto Contador. „Změna v jejich uvažování napomáhá k současné velké generační obměně.“ Kouč francouzské reprezentace Thomas Voeckler, jenž ukončil závodní kariéru v roce 2017, nabízí vysvětlení, proč se tak děje: „Je za tím i překotný vývoj technologií. Za mé éry neexistovaly takové, jaké dnešní týmy využívají. Všechny ty nejrůznější čipy, počítačové programy a detailní rozbory tréninkových čísel odhalí trenérům skutečné schopnosti mladých jezdců mnohem dříve než v minulosti.“ Neutahejte je! Voeckler nicméně zároveň vybízí k opatrnosti: „Úžasná čísla na počátku profikariéry nejsou zárukou dlouhodobých úspěchů. Citlivé dávkování výdaje sil je nezbytné.“ Proto Peeters říká: „Chceme, aby Evenepoel šel krok za krokem, a ne aby přeskakoval schody.“ I šéfové týmu Ineos po Bernalově triumfu na Tour moudře usoudili, že následný start na Vueltě a pokus o double by byl pro něj fyzicky i psychicky příliš vysilující. DOMA. Egan Bernal přijel domů do Zipaquiry, aby ukázal žlutý dres pro vítěze Tour. Odletěl raději domů do Kolumbie, kde absolvoval kolečko oslav, než se v Andách znovu vrhl do tréninku. Jak ostrá jeho příprava je, dokládají čísla, která ukládá na tréninkovou aplikaci Strava. Sedmého září ujel za šest hodin 237 kilometrů průměrnou rychlosti 39 km/h a nastoupal 6 600 výškových metrů. Tedy tolik, kolik letos neměla žádná z etap Gira, Tour či Vuelty.

Pogačar zatím na Vueltě zkoumá, co s jeho tělem provádějí tři týdny Grand Tour. Ovládl zde dvě etapy a teprve ve čtvrtek poprvé prožil slabší den a zaostal o minutu za nejlepšími, celkově je nyní pátý. Právě Vuelta platí za ideální scénu pro debut mladých nadějí na třítýdenních podnicích. „Není tu tak velký tlak jako na Tour, závod je dynamičtější, s kratšími etapami, dopřává vám spoustu příležitostí otestovat sám sebe," soudí Voeckler.

Nebylo by tudíž žádným překvapením, kdyby ve Španělsku debutoval za rok na Grand Tour též Evenepoel. „Čekají nás na závodech Grand Tour vzrušující časy, až se tito tři a další mladé hvězdy budou utkávat o tituly,“ říká Contador. Načež připomene také 22letého Rusa Pavla Sivakova z Ineosu, letos devátého na Giru a vítěze závodu Kolem Polska, a stejně starého Sergia Higuitu z Education First, jenž z úniku dominoval čtvrteční horské etapě Vuelty. Ale co tedy s tím bílým trikotem? Britský odborný časopis Rouler s jistou nadsázkou navrhl, ať je nahrazen trikotem šedým pro nejlepšího jezdce nad 35 let. Na ten by sice nyní měl přednostní právo 39letý Alejandro Valverde, stále jezdec z předních příček celkové klasifikace, ale ten už míní závodit jen dva roky. A na letošním Giru by takový šedivý dres pro změnu vybojoval MIkel Nieve před Domenikem Pozzovivem. Mnohem realističtější variantou je však návrh proměnit současný bílý dres na cenu pro nejlepšího debutanta na Grand Tour bez ohledu na věk. V tom případě by ho nyní na Vueltě získal... jistě, Pogačar. Zato příště už opět někdo jiný.