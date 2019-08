Vacek dojel na ME v silničním závodě šestý mezi juniory

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Alkmaaru Závody s hromadným startem Junioři (115 km): 1. Ponomar (Ukr.) 2:32:27, 2. Ballerstedt (Něm.), 3. Piccolo (It.) oba -21, ...6. Ma. Vacek, 11. Bittner, 13. J. Ťoupalík všichni -43, Bouček, Řeha, Stoček (všichni ČR) všichni nedokončili. Ženy do 23 let (92 km): 1. Paternosterová (It.) 2:15:00, 2. Lachová (Pol.), 3. Unekenová (Niz.) obě stejný čas, ...41. Bajgerová -55, 57. Hájková -17:42, Neumanová (všechny ČR) nedokončila. Juniorky (69 km): 1. Pluimersová 1:44:14, 2. Van Rooijenová (obě Niz.), 3. Nenadovicová (Fr.) obě -4, ...33. Burlová -1:18, 80. Obořilová (obě ČR) -12:47.