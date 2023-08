Vrátí duhu na svůj dres? Jsem na tom lépe než loni, hlásí Evenepoel

Trasa hromadného závodu měří 271 kilometrů. Cyklisté vystartují v Edinburghu, odkud zamíří do Glasgow, kde absolvují deset čtrnáctikilometrových okruhů. Ty sice neobsahují žádná táhlejší stoupání, po rovině ale také rozhodně nejsou, navíc v každém kole závodníky čeká 48 zatáček.

Do toho si ještě přičtěte hrozbu deště, unavené nohy po více než šesti hodinách v sedle. Rozhodně nic lehkého.

Z hor do Skotska

„Pokud zaprší, bude to peklo,“ uvědomuje si Evenepoel. „Ale mně se ta trať celkem líbí. Jde o superdlouhý závod, ke konci toho budou mít určitě všichni dost, což by mohlo znamenat šanci pro úspěšný únik.“

Tedy rozumějte: skvělá šance pro mě! Právě takto získal titul v minulém roce. V australském Wollongongu si nejprve skočil do silné skupiny v úniku a z ní pak ve sjezdu zaútočil. Že do cíle zbývalo přes pětadvacet kilometrů?

Žádný problém, pásku proťal s více než dvouminutovým náskokem na druhého Francouze Christopha Laporta.

Remco Evenepoel jako vítěz závodu Clasica de San Sebastian

„Tehdejší závod mi naprosto vyšel,“ vzpomíná. „Proto jsem teď v rámci přípravy nemusel vymýšlet nic nového. Jen jsem zkopíroval tréninkový plán, co jsem měl minulé léto. Jediný rozdíl tedy je, že mě letos jako první čeká mistrovství světa a Vuelta až pak.“

Po belgickém šampionátu na konci června si Evenepoel dopřál pětidenní volno a následně vyrazil do Dolomit na soustředění. Po něm si dal dalších pár dní odpočinku, které trávil s rodinou, a pak zamířil na San Sebastian, po němž si ještě odskočil prohlédnout některé sekce Vuelty.

„Vždycky, když přijedu z vysokých hor, cítím se skvěle. Loni na Sebastianu jsem jezdil nejvyšší watty na deset minut v kariéře,“ říká.

„Teď je to podobné. Vlastně je i dost možné, že jsem na tom ještě lépe. Minulý týden jsem se při závodění cítil svěže, mám ideální váhu.“

Příliš mnoho adeptů

Ano, dobrá forma je jedna věc, druhá je však týmová taktika. A ta je v případě Belgie otazníkem. V sestavě totiž kromě Evenepoela figurují i Wout van Aert a Jasper Philipsen. I jim by trať měla sedět, i oni samozřejmě myslí na duhový dres.

Což může znamenat problém.

„Takticky to nejde zvládnout, dojde ke konfliktům,“ kritizoval nominaci se třemi avizovanými lídry někdejší hvězdný závodník Tom Boonen. Měl tím na mysli hlavně dvojici van Aert – Philipsen.

Oba se řadí mezi nejlepší sprintery světa. Co by se tedy stalo, kdyby došlo k hromadnému dojezdu? Smíří se některý z nich s rolí rozjížděče?

Těžko říct.

Třeba Evenepoel se při předloňském šampionátu doma ve Flandrech s pozicí pomocníka pro van Aerta nesžil, ošíval se. Při závodě pak šel do úniku, za což ho krajan kritizoval a říkal, že tím pokazil plány.

Belgický trenér Sven Vanthourenhout však nyní ubezpečuje, že podobná situace letos nenastane. „Žádné konflikty nebudou,“ říká. „Každý ví, proč je tady, a každý si nominaci zaslouží.“

Boonen ale dál namítá: „V této situaci se nabízí, že by Jasper měl dostat šanci, pokud dojde ke klasickému sprintu. Wout by měl tedy spíš útočit, jenže tím se zase dostává do konfliktu s Evenepoelem. A takhle vystrčit Remka, jakožto mistra světa, by mi přišlo neuctivé. Prostě se mi to nezdá.“

Už tak napínavý závod má možná ještě o zápletku víc.