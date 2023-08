Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

I když v září oslaví teprve třiadvacáté narozeniny, mluví cyklista Karel Vacek o mladých závodnících, jako by sám patřil do generace Gerainta Thomase (37), v jehož stopách by rád šel. Možná to způsobuje fakt, že se po přechodu z juniorské do elitní kategorie musel vypořádat s ústupem z nejvyšších příček a také se zastíněním od mladšího bratra Mathiase, který je v jednadvaceti letech mistrem republiky. Starší z Vacků ale věří, že jeho čas teprve přijde.