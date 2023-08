Duhu za duhu. Jak belgický rychlík Evenepoel napodobil Španěla Olana

Tady například bojoval i William Wallace proti Angličanům. V pátek odpoledne se na stejném místě konala trochu jiná korunovace. Remka Evenepoela – nového světového šampiona v cyklistické časovce.

Porazil 77 cyklistů a dojel si pro další duhový dres. V hromadném závodě ho získal loni, teď přidal i ten z časovky, což je v cyklistickém světě věc ojedinělá.

Pouze Španěl Abraham Olano dokázal v letech 1995 a 1998 takový kousek.

Evenepoel je zároveň i prvním belgickým mistrem světa v této disciplíně a v pouhých 23 letech je také vůbec nejmladším světovým šampionem v historii. Solidní počin.

„Vypadá to, že jsem zase přepsal tabulky,“ smál se šťastně poté, co si převzal posvátný dres a políbil svou půvabnou ženu Oumi. „Je to trochu zázrak, ale přijel jsem sem s cílem stát se znovu mistrem světa. Dneska jsem měl fakt super den, takže jsem maximálně šťastný.“

Lehké to ale nebylo, byť mnozí favorité propadli.

Belgičan Remco Evenepoel ochutnává zlatou medaili pro mistra světa v časovce.

Horší den prožili třeba Wout van Aert, Tadej Pogačar nebo obhájce titulu Tobias Foss. Všichni tři na nejlepší ztratili minuty. Naopak zářil 19letý benjamínek Joshua Tarling, který si chvíli poseděl v horkém křesle pro lídra časovky. I on ale v druhé půlce lehce ztrácel, na bronz to ovšem stačilo.

O titul světového šampiona se Evenepoel musel nejpracněji rvát s dvojnásobným světovým šampionem v této disciplíně Filippem Gannou.

I když už před startem měl jasný plán. „Jel jsem v kariéře jen jednu delší časovku, takže asi začnu trpělivěji, protože cíl je fakt náročný,“ líčil.

A tak téměř 48kilometrovou pouť rozjel trochu volněji, na prvním mezičasu ztrácel na Itala čtyři vteřiny. Pak už ho ale před sebe nepustil, na dalších měřených úsecích držel odstup 12 vteřin a stejný rozdíl pak oba dělil i v cíli u historického hradu.

Belgický cyklista Remco Evenepoel v časovce na světovém šampionátu.

Evenepoel tak potvrdil svůj předzávodní optimismus. „V sobotu jsme viděli Létajícího Holanďana,“ narážel na triumf Mathieuho van der Poela. „Snad v pátek uvidíme Létajícího Belgičana. Mám v cyklistice jeden velký cíl – chci vyhrát všechny důležité dresy, které jsou k mání. Tenhle duhový z časovky mi zatím chybí. Bylo by fajn, kdyby se mistrem světa v časovce stal někdo, kdo váží 63 kilogramů.“

A tak jím je.

O další slavný dres se bude prát už za čtrnáct dní, kdy v Barceloně odstartuje španělská Vuelta, byť červený trikot už z loňské sezony má.

V příštích letech se tak zaměří hlavně na poslední dva slavné trikoty, které mu ve sbírce chybí. Na ten růžový z Gira, který by možná získal už letos – nebýt covidu, jenž ho ze závodu vyhnal. A pak pochopitelně na ten žlutý z Tour de France.

Ale o tom zase jindy.