Belgická radost. Evenepoel se stal světovým šampionem v časovce

Ne, po hromadném závodě nebyl spokojený. Jen gratuloval vítěznému Nizozemci Mathieuovi van der Poelovi a líčil, že mu technická a výbušná trať neseděla.

Jedním dechem ale třiadvacetiletý Belgičan dodával, že jeho šance třeba ještě přijde. V časovce si věřil. A věděl proč.

Evenepoel předvedl parádní výkon. Jel jistě, neudělal žádnou chybu, držel ideální linii i aerodynamickou pozici.

Zejména část mezi prvním a druhým mezičasem mu vyšla. Zde na všechny soupeře najížděl sekundy a na druhém měření vedl před druhým Gannou o 12,10 sekundy.

V další části závodu si náskok pohlídal. Cílem projel 12,28 sekundy před Gannou a 48,20 před třetím Tarlingem, devatenáctiletým překvapením závodu.

„Jel jsem sem s cílem, abych se stal mistrem světa,“ líčil Evenepoel. „V hromadném závodě se to nepovedlo. Měl jsem sice dobré nohy, ale trať mi nesedla. Dnes to bylo o něčem jiném. Jsem superšťastný.“

Trať časovky měřila 47,8 kilometru a obsahovala 352 výškových metrů.

Největší porci z nich jezdci nastoupali v samotném závěru, kdy se museli vypořádat se skoro kilometrovým kopcem s průměrem šest procent, který navíc vedl po kostkách.

I když předchozí kilometry vedly spíše po rovině, o nic jednoduchého se také nejednalo. Cyklisté upozorňovali na pomalý asfalt, nepříjemné větrné poryvy.

Evenepoelovi ale zjevně nic z toho problémy nedělalo.

Jen na prvním mezičase byl v červených číslech. Tehdy ztrácel na Gannu 4,62 sekundy. Jenže pak?

Mladý Belgičan letěl.

Po druhé části vedl o zmíněných 12,10 sekundy, po třetí o 10,68 sekundy.

Už tehdy bylo dost možná rozhodnuto. Před ním byl už jen poslední kopec, kde měl mít proti těžšímu Gannovi navrch.

To se potvrdilo. Evenepoel sice během výšlapu tolik nenajel, sám ale přiznal, že se snažil náskok spíše hlídat.

Když mířil do cíle, už věděl: Světovým šampionem budu já!

„Jelo se mi fakt dobře,“ popisoval jezdec Quick-Stepu. „Držel jsem se plánu. Ba co víc, dokonce jsem místy jel o pět až deset wattů víc. Díky tomu jsem získal náskok, což bylo dobře, ten závěrečný kopec byl náročný. Jako když nohy narazí do stěny.

Čtvrtý skončil Američan Brandon McNulty, jenž měl manko 1:26,91, pátý byl Belgičan Wout van Aert s odstupem 1:37,23. Slovinec Tadej Pogačar byl až 22. s mankem 3:05,88.

Z dvojice českých závodníků byl lepší Mathias Vacek, jenž obsadil 38. pozici se ztrátou 4:53,49 minuty na belgického vítěze.

„Věděl jsem že to bude extrémně dlouhé a náročné. S výkonem jsem ale docela spokojený. Skoro měsíc jsem kvůli zranění na časovkářském kole neseděl,“ připomněl v České televizi pád z Belgie na konci července. „Do budoucna musím zapracovat na pozici a síle. Ale myslím, že to půjde a do budoucna to bude lepší.“

Jakub Otruba byla 44. s mankem 5:50,64.