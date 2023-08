Silniční časovku na MS vyhrála Američanka Dygertová, Kvasničková byla 40.

Šestadvacetiletá Dygertová, která vyrážela na 36,2 kilometru dlouhou trať jako devatenáctá z 86 cyklistek, zajela suverénně nejlepší čas. Dokázala ho stlačit těsně pod 47 minut a usedla na místo určené průběžně nejlepší závodnici. Nakonec na něm i zůstala, byť Brownová z jejího velkého náskoku na mezičasech hodně smazala a v cíli byla pomalejší jen o necelých šest sekund. Schweinbergerová ztratila na Američanku takřka minutu a čtvrt.

Kvasničková byla sedmou nejlepší mezi cyklistkami do 23 let. Do cíle přijela s více než pětiminutovým mankem na vítězku. Burlová, jež spadá rovněž do třiadvacítky, potřebovala ke zdolání trati v okolí skotského Stirlingu další minutu navíc.