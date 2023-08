Euforie. Ale se zdržením. Král cyklokrosu Van der Poel se dočkal i na silnici

Ne, silniční světové šampionáty nizozemskému cyklistickému všeumělovi Mathieuovi van der Poelovi nevycházely. Na rozdíl od těch cyklokrosových, které vyhrál už pětkrát, pro něj byly jako zakleté. Včera ovšem smůlu prolomil. „Já to vážně dokázal,“ chytil se osmadvacetiletý fenomén za hlavu.

Ve skotském Glasgow vládl, dvaadvacet kilometrů před cílem nastoupil a vydal se do sólového úniku. Nezastavil ho ani pád a páskou projel s náskokem 1:37 minuty na druhého Belgičana Wouta van Aerta. „Zlato pro mě znamená všechno. Je asi posledním velkým cílem, který jsem si dával,“ povídal. „Vůbec si nedokážu představit, že teď budu jezdit rok v duhovém dresu.“

Než si mohl medaili i nový trikot pořádně prohlédnout a začít slavit, ve Skotsku už čas dospěl do pokročilých hodin. Ano, čekalo se, že klání bude extrémně dlouhé, však také měřilo 271 kilometrů. Rovněž se předpokládalo, že bude tuze náročné, jelikož hrozil silný déšť a závěrečné okruhy v Glasgow obsahovaly téměř pět set zatáček.

Jenže šampionát se protáhl hlavně z jiných důvodů.

Když do cíle zbývalo zhruba 190 kilometrů, k silnici se přilepili aktivisté ze skupiny This Is Rigged, kteří bojují proti využívání fosilních paliv. Zastavte! zamávali rozhodčí na devítičlennou skupinku v úniku, v níž šlapal i Petr Kelemen, nakonec coby čtyřiadvacátý nejlepší z Čechů, a následně zabrzdili i peloton.

POVEDLO SE! Dojatý Mathieu van der Poel vítězí v silničním závodě na mistrovství světa v Glasgow

„Chvíli to asi zabere,“ krčil tehdy rameny David Lappartient, prezident Mezinárodní cyklisté unie. „Úzce spolupracujeme s policií a příslušnými úřady, abychom mohli co nejdřív pokračovat.“

Pauza nakonec ukousla téměř hodinu. Policie oznámila, že při zákroku zadržela pět lidí. Z vozovky je doslova musela odsekávat dlátem a kladívkem. „Nic příjemného. Když člověk tak dlouho stojí, rozhodí mu to závodní rytmus,“ říkal v České televizi Mathias Vacek, jenž nedokončil.

Nejen Glasgow

Závodníci si během pauzy protahovali ztuhlé nohy, občerstvovali se, mnozí položili kola a posadili se na silnici. Někteří kroutili hlavami, jiní se mezi sebou bavili a smáli. Možná i proto, že jsou na podobné situace už tak trochu zvyklí.

Třeba loni demonstrující ze skupiny Derniére Rénovation brojící proti znečišťování klimatu narušili desátou, patnáctou a devatenáctou etapu Tour de France. Postavili se před jedoucí peloton, zapálili dýmovnice.

Letos hnutí Extinction Rebellion několikrát přerušilo program australského závodu Tour Down Under, protože ho sponzoruje ropná a plynárenská společnost Santos. Ti se zase třeba přilepili před startem ke kolům.

A obavy panovaly i před letošní Tour. Nejen proto, že se Francie tou dobou zmítala ve vlně občanských nepokojů, ale také z důvodu, že vedení Derniére Rénovation vyhlásilo, že se opět chystá zasáhnout.

Mathieu van der Poel v silničním závodě na mistrovství světa v Glasgow

Aby závod probíhal poklidně, pořadatelé nasadili před peloton dvojici motorek speciálního útvaru francouzského četnictva a upozorňovali: Klima nám jedno není, snažíme se.

Třeba tak, že doprovodnou kolonu ještě více rozšířili o elektromobily. Už dříve také podepsali chartu Patnáct závazků k životnímu prostředí, což obnáší důraz na limitování odpadu, třídění, osvětu.

„Na jednu stranu je chápu,“ říkal Brit Fred Wright. „Protestují v duchu dobré věci, ani mně není jedno, co se se Zemí děje. Ale na druhou stranu nevím, jestli je úplně ideální na to upozorňovat přímo před jedoucím pelotonem.“

Američan Neilson Powless zase povídal: „My s tím moc nezmůžeme. Jediné, co tak můžeme lidem ukazovat, je krása cyklistiky a motivovat je k pohybu. Což je také dobré.“ Letošní Tour se pořadatelům povedlo ochránit. Šampionát nikoliv.

Van der Poelův titul tak nebyl jediným velkým tématem.