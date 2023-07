Dotek štěstí pro utrápený tým. Odejde Evenepoel? Nebo Bakala prodá celý tým?

Před posledními 10 kilometry měla čtveřice mužů k dobru jen 20 vteřin. Ani Kasper Asgreen, zkušený belgický klasikář, už moc nedoufal, že jim jejich akce vyjde.

Kasper čekal, až přiletí Jasper, mohli bychom říci.

„Ale úžasně jsme všichni čtyři spolupracovali. Jako bychom jeli týmovou časovku,“ vyprávěl.

„Navíc peloton při stíhání uprchlíků až příliš panikařil. Také únava z horských etap sehrála své,“ podotkl Michael Morköv, jeho kolega z týmu Quick-Step.

Své sehrál i fakt, že na Tour dominantnímu sprinterskému týmu Alpecin nechtěly ostatní stáje při sjíždění úniku příliš pomáhat, aby se Philipsenvci co nejvíc unavili.

A tak to odvážlivci jedoucí před pelotonem k úžasu všech dokázali.

Uhájili čtyřmetrový náskok a Asgreenovi vystřelila vítězně pěst k nebi.

Nemožné se stalo skutkem.

Osmadvacetiletý Dán zářil a vyprávěl: „Zažil jsem spoustu etap, kdy jsme naopak uprchlíky úspěšně dojížděli, ale opakoval jsem si: Občas, i když málokdy, se povede, že i takhle malá skupinka dojede až do cíle. Na posledním kilometru jsem tomu uvěřil.“

TĚSNĚ PŘED PELOTONEM. Kasper Asgreen si jede pro vítězství v osmnácté etapě Tour de France, za ním jede Pascal Eenkhoorn.

Prožíval triumf ve znamení velkého návratu. Loni jej nejprve vyhnal ze závodů covid, pak z Tour zranění kolene, načež kvůli únavovému syndromu předčasně ukončil sezonu.

„Až letos v dubnu jsem cítil, že mé tělo pracuje normálně,“ líčil.

Pro stáj Quick-Step byl jeho čtvrteční počin jako dar z nebes. Nejen že jí hrozilo, že poprvé po 11 letech odjede z Tour bez etapového prvenství. Celá sezona byla až na čestné výjimky jako zlý sen.

Z někdejší vůdčí role na klasikách je vytlačily stáje Alpecin, UAE a Jumbo. Až na poslední chvíli zachránil jaro Remco Evenepoel triumfem na lutyšském monumentu.

S Evenepoelem pak odjeli vyhrát Giro, jenže z Itálie ho vyhnal covid, stejně jako další čtyři jezdce týmu včetně Čechů Jana Hirta a Josefa Černého.

Na Tour se vydali pro sprinterské úspěchy Fabia Jakobsena a klasikářské Juliana Alaphilippa. A realita? Prvně jmenovaný kvůli následkům pádu vzdal a druhý se v únicích nedokázal propracovat k lepšímu než 10. místu v etapě.

Šéf týmu Patrick Lefevere dokonce o exmistru světa Alaphilippovi prohlásil: „Nepředvádí takové výkony, za jaké ho platím.“ Manažer stáje si nerozumí ani s Jakobsenem, který dal najevo, že po sezoně odejde, nejspíš do týmu DSM.

A teď ještě chtějí Lefeverovi sebrat korunní klenot Evenepoela.

Nebo snad i celý tým.

Jako obvykle se spekuluje, že 68letý boss nemá peníze na další sezonu. Ovšem takové zvěsti putují pelotonem nejméně deset let - a vždy to nakonec nějak dopadlo.

„Mám rozpočet na další čtyři roky,“ brání se. Má i podepsaný kontrakt s Evenepoelem do konce roku 2026.

HVĚZDA. Remco Evenepoel na závodě Kolem Švýcarska.

Dokáže však belgickou superstar uspokojit? Jak financemi, tak kvalitou týmu, který mu dá k dispozici pro další útoky na tituly z Grand Tour? Lefevere tvrdí, že ano, že do „Projektu Remco“ vkládá spoustu času i peněz a že na Tour hovoří se dvěma jezdci z Top 15, kteří podpůrný tým Quick-Stepu mohou rozšířit. V jeho hledáčku má být například Mikel Landa.

Současně však Lefevere obviňuje stáj Ineos, že mu Evenepoela chce sebrat.

„Vím, že Jim Ratcliffe, majitel Ineosu, má spoustu peněz. Ale nemůže si přece koupit celý svět,“ rozčilil se. „Pokud je pravda, že se Remka snaží přetáhnout, měli nejdřív zavolat mně. Přitom Dave Brailsford, manažer týmu, se mnou naposledy mluvil loni po mistrovství světa.“

Objevily se dokonce zprávy, že Ineos kontaktoval přímo Evenepoelovu rodinu, aby se cyklista připojil k britskému týmu. Jezdcův otec tuto informaci popřel.

Stejně tak dementoval Lefevere tvrzení, že Evenepoelovi dosud nevyplatil prémii za loňské vítězství na Vueltě: „Vždycky vyplácím bonusy všem. Nikomu nedlužím ani euro. Jen nejsme povinni vyplatit je hned 31. prosince, může to být i 30. června následujícího roku.“

Po titulu na lutyšské klasice Evenepoel prohlásil: „Můj tým je jako má rodina.“

Skutečně? Dobře informované zdroje z pelotonu tvrdí, že loňský mistr světa nevěří současným zaměstnavatelům, že mu zajistí dostatečnou podporu pro souboj s Vingegaardem a Pogačarem v roce 2024, kdy se chystá debutovat na Tour.

Ineos se belgický megatalent snažil podepsat už jako juniora a údajně nyní nabízí, že ho vykoupí z dalších tří let kontraktu s Quick-Stepem. Byť se hovoří, že by takové vykoupení stálo 10 milionů eur.

PŘI PREZENTACI TÝMU. Patrick Lefevere (vlevo) a jeho hvězda Remco Evenepoel

Podobné úmysly má mít i stáj Israel Premier Tech. Její vlastník Sylvan Adams, jenž momentálně výrazně přeplácí Chrise Frooma, se tento měsíc nechal slyšet: „Chris absolutně nemá hodnotu těch peněz, co mu dáváme.“ Kdyby Frooma přesvědčil k ukončení kontraktu i kariéry, otevřel by si tím měšec pro Evenepoela.

Nejbláznivějším scénářem je pak ten, podle nějž by majitel Ineosu Ratcliffe mohl koupit celý Quick-Step a spojit ho se svou stájí (což by samozřejmě mnohé jezdce stálo místo). Podle belgických médií Ratcliffe naznačil, že tato varianta existuje, jelikož majoritní akcionář Quick-Stepu Zdeněk Bakala by mohl mít zájem o prodej.

„Nesmysl,“ reagoval Lefevere.

Ineos osočil z nefér hry o Evenepoela. „Začali s tím už před lety, než se Remco stal profesionálem, a já je tehdy porazil. A teď to zkoušejí znovu,“ uvedl pro Het Nieuwsblad. „Co mohu dělat? Mám si snad stěžovat UCI, že obtěžují Remka? Musím jen věřit, že Remco říká pravdu, když mi tvrdí, že se u nás cítí dobře. Ale v bezpečí nebudu nikdy.“

Asgreenův triumf alespoň na chvíli vrátil do týmu úsměvy a optimismus.

Otázkou je, na jak dlouho.

Přestupové okno bude od 1. srpna otevřeno.