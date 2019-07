Bikeři v čele s Kulhavým budou v Brně usilovat o evropské medaile

Do štafety půjde český tým ve složení Jitka Čábelická, Cink, Matěj Průdek, Tereza Sásková a Jan Zatloukal. Ve vyvolené pětici tak figurují hned čtyři čerství domácí šampioni. „Od té doby, co se jezdí v pěti, máme určitě nejsilnější sestavu. Všichni jsou skvělí, přesto si myslím, že by pro nás medaile byla zázrak. Nikdo štafety už nepodceňuje a nasazuje silné složení,“ uvedl šéftrenér české reprezentace Viktor Zapletal.

Za reálné ale považuje umístění v první pětce. „Bude hodně záležet na rozložení jednotlivých úseků dalších štafet. Pokud se namíchají holky s klukama během jednoho úseku, může to činit na úzké trati problém. Je důležité, aby si každý mohl jet svoje tempo a nemusel řešit předjíždění holek nebo naopak aby holky neměly stres z toho, že jim na záda dýchají tři chlapi,“ nastínil Zapletal.

Hlavním bodem programu budou nedělní závody elitních kategorií. Mezi muži bude hlavní medailovou nadějí Cink. Zatímco olympijský vítěz z roku 2012 Kulhavý se stále tak trochu hledá, držitel bronzu z ME ve Švédsku 2016 Cink se cítí být ve výborné formě a pomýšlí vysoko.

„Po republikovém šampionátu v Hlinsku, který se jel v neděli, jsem hlavně odpočíval. Dnes máme první oficiální trénink, ale už včera jsem byl tady na trati. Líbí se mi, jen to trochu klouže, jak je sucho. Jsem rád, že mě mistrovství Evropy zastihlo ve formě a chci se doma porvat o medaili,“ prohlásil odhodlaně Cink.

Věří, že přes účast vynikajícího všestranného Nizozemce Mathieua van der Poela není důvod vzdávat se zlatého snu. Napomáhá tomu i absence krále posledních sezon Nina Schurtera ze Švýcarska, který nakonec v Brně startovat nebude. „Myslím, že mám šanci bojovat i o titul. Van der Poel představuje spolu s Italem Gerhardem Kershbaumerem mé hlavní soupeře, ale také on třeba nemusí mít den,“ konstatoval Cink.

Trenér Zapletal na něho rovněž hodně sází. „Ondřej má určitě výkonnost na medaili a věřím, na ni dosáhne. Zároveň ale věřím, že nemusí být sám. Po dlouhé době máme velmi dobré juniory, ať je to Honza Zatloukal nebo Magda Mišoňová. Oba dokázali být ve Světovém poháru do pátého místa. Tam když se to v závodě sejde, mohlo by to také vyjít,“ uvedl Zapletal.

„Tereza Sásková s Janou Czeczinkarovou by se mohly vejít do desítky ve třiadvacítkách, chtěli bychom od nich určitě umístění do patnáctého místa. Mezi ženami jezdí výborně Jitka Čábelická, tam by umístění do patnáctého místa bylo skvělé i s ohledem na posílení kvóty pro olympiádu v Tokiu,“ doplnil Zapletal.

Vstup je po celou dobu šampionátu zdarma.