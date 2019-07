Hon na Kulhavého s Cinkem. Hlinsko přivítá mistrovství republiky bikerů

V pátek mistrovství zahájí štafety; v sobotu se pak konají závody dětí nebo masters a jeho vrchol přijde v neděli, kdy se mimo jiné představí ženy a muži kategorie Elite.

„Měli by tu startovat všichni olympionici, o kterých lidé v posledních letech četli v novinách a viděli je v televizi. Ondra Cink, Honza Škarnitzl, taky Jarda Kulhavý, pokud bude v pořádku. Má trošku problémy, ale věříme, že se z toho ještě dostane a tu letošní sezonu nějak dojede,“ přeje si ředitel závodu Petr Svoboda z pořádajícího CK MTB Maraton Hlinsko.

„V holkách je tam spousta závodnic, které bojují ve světových pohárech: Jitka Škarnitzlová a podobně. Seznam těch lidí, co přijedou, by byl dlouhý,“ doplnil. Platí to nejen o špičkových českých bikerech a bikerkách, ale pochopitelně i obecně: na Vysočinu se dohromady chystá kolem osmi set závodníků. „Určitě bude k vidění spousta krásných sportovních soubojů,“ věří Svoboda.

Harmonogram Mistrovství ČR na horských kolech 2019 v Hlinsku Pátek 19. července

17.00 závod štafet

Sobota 20. července

13.15 závod kategorií expert, masters

14.15-16.10 závody dětí

Neděle 21. července

9.30 kadeti

10.30 junioři

12.30 ženy Elite/U23, juniorky, kadetky

14.30 muži Elite/U23 Pozn.: Trať je vedena ve svahu v okolí sjezdovek. Vstup volný.

Hlavní trať vede ve svahu v okolí hlineckých sjezdovek; jeden okruh má délku 4,3 kilometru s převýšením 162 metry a elitní bikery na něm čeká zhruba jedenapůlhodinová šichta. V mužích obhajuje loňský titul z Pece pod Sněžkou dvojnásobný olympijský medailista Kulhavý - orlickoústecký rodák má na kontě již sedm domácích titulů.

V Krkonoších stříbrný Cink mu bude chtít určitě porážku vrátit; nedávno byl pátý v závodě světového poháru ve francouzském Les Gets, a prokázal tak solidní aktuální fazonu. Jan Škarnitzl, který Kulhavého s Cinkem před rokem na pódiu doplnil, tam byl až 41. Zmíněná trojka je i v nominaci na blížící se mistrovství Evropy na horských kolech v Brně, kam se v mužích vešli ještě Jan Vastl (loni v Peci 4.), Tomáš Paprstka (5.), Martin Stošek (nedokončil) a Lukáš Kobes (7.).

V ženách bude top favoritkou určitě Škarnitzlová, jež v Peci zdrtila hlavní konkurentku, v cíli druhou Karlu Štěpánovou, o téměř tři a půl minuty. Bronzovou medaili by měla potvrzovat Hana Ježková.

Domácí Adel chce do desítky, Kučera pomýšlí na medaili

Svoje „koně“ bude mít na startu i přímo Hlinsko: Filip Adel (nyní Superior Velsbike Team) a Jakub Kučera (Expres CZ – Scott Team Kolín) jsou místními odchovanci. Osmadvacetiletý Adel nastoupí v kategorii Elite, o deset let mladší Kučera v juniorech.

Adel je specialistou na maratony, takže cross country, které se pojede v Hlinsku, bere spíš jako zpestření a částečně i věc prestiže. V roce 2018 se šampionátu neúčastnil.

„Moje šance na vítězství nejsou vysoké, ale budu chtít zabojovat o nějaký pěkný výsledek. Pokud by se povedla desítka, případně být někde za hranicí pětky, tak bych byl asi spokojený,“ předesílá. „V každém případě je to doma, přijdou se podívat známí, fanoušci cyklistiky... Těším se na to, myslím, že to bude super událost,“ říká s tím, že si ověřil formu při etapovém maratonovém závodě v Chorvatsku, jejž stejně jako loni vyhrál.

Talentovaný Kučera by měl mít k cennému kovu přece jen blíž, přestože před rokem závod v Peci nedokončil. „Startovka je velmi nabitá i v juniorech, ale jelikož budu závodit na domácí trati, kde trénuju každý týden, pokusím se urvat nějakou medaili. Snad by to mohlo klapnout,“ doufá.

Organizátoři mistrovství pro diváky přichystali i doprovodný program, včetně autogramiády bikerů, dětské chill out zóny či koutku zdravého životního stylu.

„V neděli by tam měli být šikovní kluci ze skate parku, budou předvádět triky a skoky na kolech,“ dodává ředitel šampionátu Svoboda.