Nového mistra Cinka bolelo celé tělo, mistryni Čábelické to nešlo technicky

Jeho jediným přáním v tu chvíli bylo trochu si „odfrknout“ - měl totiž za sebou osm kol na hlineckých sjezdovkách a v jejich okolí, každé po 4,3 kilometru, jež zvládl za 1:31:23,2 hodiny. Navíc se prý v závodě paradoxně úplně necítil.

„Měl jsem takové bolavé celé tělo,“ ohlížel se Cink za náročným programem z nedávné doby.

„Ale naštěstí to stačilo na vítězství, za což jsem rád. Titul je hodně prestižní, takže si vážím toho, že příští rok budu moci na závodech vozit mistrovský dres,“ dodal. Tuhle výsadu bude mít už podruhé v kariéře; triumfoval již před čtyřmi lety.

Na druhého Martina Stoška z Vitalo Future Cycling vítěz najel pětatřicet vteřin, na třetího Jana Škarnitzla z Mitas Mercedes-Benz Praha lehce přes minutu.

Obhájce titulu, dvojnásobný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý, který se stále potýká se zdravotními problémy, byl až sedmý. Přitom právě on byl jediným, kdo Cinka loni v Peci pod Sněžkou porazil.

V ženách dominovala Jitka Čábelická, jež tak navázala na premiérové loňské zlato ještě pod dívčím jménem Škarnitzlová. Trať na šest kol urazila závodnice Gapp systemCabtech za 1:27:46,5 hodiny. O půl minuty zpět skončila Jana Czeczinkarová (Mitas Mercedes-Benz Praha), třetí Tereza Sásková (ČS Specialized Junior MTB Team) ztratila téměř 40 vteřin.

„Vyhrát podruhé je super,“ svěřila se Čábelická. „Loni v Peci jsem si titul úplně neužila, protože jsem v den závodu onemocněla. O to větší z toho teď mám radost,“ pokračovala šampionka.

S celkovým výkonem byla spokojená - aby také ne. Ale vynadala si za technické pasáže na trati.

„Dala bych si pár facek za to, co jsem tam prováděla. To nebylo hodné mistryně republiky - vypadala jsem tam, jako když na tom kole sedím poprvé,“ kála se.