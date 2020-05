Vy chcete koupit Frooma? obával se Landa. Uslyšel: Ne, věříme tobě

Jenže právě o možném přestupu Chrise Frooma z Ineosu do Bahrainu-McLaren, který by se mohl uskutečnit ještě před startem Tour, se v posledních dnech mocně diskutovalo.

Landova stáj patřila mezi čtyři nejvíce zmiňované kandidáty na nové působiště čtyřnásobného šampiona Tour, společně s týmy Movistar, Israel Start-Up Nation a NTT.

Mnohým by právě příchod Frooma do Bahrainu-McLaren dával logiku, vždyť v této formaci nyní působí část realizačního týmu i jezdců, se kterými se dříve potkával ve Sky (dnešním Ineosu).

Včetně Mikela Landy. Třicetiletého Baska, jenž momentálně o Froomovu společnost vůbec nestojí.

Proto se zeptal napřímo šéfů týmu: Myslíte to se zájmem o Chrise vážně?

„Rod Ellingworth (manažer týmu) mi nejprve řekl, že zájem týmu o Chrise byl jen informativní, nejistý. Potom mi Rod sdělil, že už Chrise nechtějí. Tým mi chce dát na Tour důvěru v pozici lídra,“ vykládá Landa pro list El País.

Konečně se dočkám, mohl by dodat.

Mikel Landa je inteligentní chlapík. Tři roky kdysi studoval na univerzitě v Burgosu architekturu, než jej první profesionální smlouva přiměla toto studium ukončit. „Architektem se mohu stát kdykoliv, zato dráha aktivního cyklisty má své věkové omezení,“ oznámil.

Leopold König, jenž byl v roce 2016 Landovým týmovým kolegou, o něm vyprávěl: „Na Španěla umí suprově i anglicky, je chytrý, dokážeme se spolu bavit o všem.“

Se svojí inteligencí Landa snadno a rychle pochopil, že v profipelotonu často platí pravidlo: I když vypadáš momentálně nejsilněji z týmu, přesto pomůžeš předem určenému lídrovi.

Názorný příklad dostal v dresu Astany v poslední horské etapě Gira 2015, vedoucí přes průsmyk Finestre do Sestriere. Uháněl si pro etapové prvenství, které mu mohlo vynést i druhou příčku celkově, když vtom mu šéf týmu Giuseppe Martinelli vysílačkou nařídil, aby se stáhl k lídrovi stáje Fabiovi Aruovi. Průběžně druhý Aru byl tehdy lídrem Astany a oblíbencem Martinelliho a na italské Grand Tour bylo zároveň žádoucí, aby tím lepším z týmu byl Ital.

TAK SILNÝ BYL. Mikel Landa na Giru 2015 v dresu Astany.

Landa se za cílem rozčiloval, cítil křivdu. „Ale současně jsem si ujasnil, že i já mohu být lídrem.“

Po sezoně opustil Astanu a odešel do Sky, stáje mnoha hvězd, která mu slíbila lídrování na Giru 2016. To však opustil se střevní chřipkou v 10. etapě. Zlé jazyky tvrdily, že žaludeční potíže si přivodil při barbecue týmu Sky během předchozího volného dne.

Mikel Landa v Top 10 na závodech Grand Tour 3. místo Giro 2015 (Astana)

4. místo Tour 2017 (Sky)

7. místo Tour 2018 (Movistar)

4. místo Giro 2019 (Movistar)

6. místo Tour 2019 (Movistar)

Na Tour 2017 pak lídrem nebyl, přidělili mu roli pomocníka Chrise Frooma, přesto ohromoval vysokou výkonností. „Byl mnohem, mnohem silnější než Chris. Skoro létal. Kdyby jel sám na sebe, Tour by vyhrál,“ tvrdil tehdy o něm v roli komentátora Greg LeMond.

Landa tehdy zůstal Froomovi loajální, Brit zvítězil, zatímco jeho pomocník skončil čtvrtý, o jedinou sekundu za Romainem Bardetem.

„Stále nevím, kde jsou mé limity,“ pronesl poté Landa - a odešel do Movistaru, další stáje s přetlakem osobností. Se svojí strategií tří lídrů (Quintana, Valverde, Landa) v následujících dvou letech opakovaně způsobila, že na Tour vzájemně eliminovali jeden druhého.

Když se stal Landa jedničkou týmu na loňském Giru, zjevil se v dresu Movistaru pro změnu v životní formě jedoucí Richard Carapaz, jehož náhlým vítězným ambicím se opět podřídil. Opět jednou Landa skončil čtvrtý, tentokrát o osm sekund za třetím Primožem Rogličem.

VE STÍNU CARAPAZE. Mikel Landa na loňském Giru.

„Má zkušenost s Movistarem je přesto pozitivní,“ řekl. „Jsem vděčný za lidi, které jsem tam potkal, byl to zatím nejlepší tým mé kariéry. Ale začal jsem hledat takový, ve kterém budu odpovědný jen sám za sebe.“

Po loňské sezoně šel opět o dveře dál. V Bahrainu-McLaren mu po odchodu Vincenza Nibaliho slíbili skvělé podmínky - a jednoznačnou vůdčí roli.

Stáj sice patřila mezi ty, které v době koronavirové krize krátily jezdcům a personálu platy, přesto má být tým po finanční injekci nového sponzora McLarenu v solidní finanční situaci.

Landa už v únoru předvedl formu celkovým třetím místem v závodě Kolem Andalusie.

Pak mu situaci zkomplikovalo zranění žebra, když jej při tréninku srazilo auto.

A ještě potom zkomplikoval (a zastavil) sezonu naprosto všem koronavirus.

„Naštěstí dlouhá závodní proluka byla dobrá aspoň k tomu, že se mé žebro mohlo v klidu doléčit. Už jsem opět v takřka stoprocentní kondici,“ tvrdí.

Přitom do startu Tour stále zbývají tři měsíce.

Teprve před dvěma týdny skončil pro Španěly zákaz vycházení a profesionálním sportovcům bylo povoleno trénovat venku. Nemohl se dočkat.

„Jsem teď tak natěšený, až budeme zase závodit, že to úplně přebíjí můj strach z toho, co všechno může způsobit koronavirus,“ přiznává Landa v rozhovoru pro list AS. „Vidím sám sebe na pódiu Tour. Proč ne? Budeme o to bojovat. Lidé jako Pello Bilbao, Cortina, Caruso, Poels a Teuns mi pomohou.“

Před Tour plánuje účast na přípravném závodě Dauphiné. A po Tour možná pojede Vueltu, která ve druhé polovině října odstartuje z jeho rodného Baskicka. „Letos má skvělou trasu pro mě, se spoustou hor,“ připomíná.

Ovšem teď je veškerá jeho pozornost upřena do Francie, k nejslavnějšímu klání cyklistického světa. Letošní Tour nazývá „příležitosti mého života“.

A pokud se jej zeptáte na největší soky...

„Egan Bernal a Geraint Thomas budou s podporou kolektivní síly Ineosu nejsilnějšími soupeři,“ odvětí.

Všimněte si, jméno Chrise Frooma nezmíní.