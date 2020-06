Dumoulin radí Froomovi: Neměň tým v průběhu sezony, sebere ti to energii

Mají toho společného víc než jen výhru na Giru a roční pauzu od závodění.



Jistě, oba to jsou výborní časovkáři se skvělými vrchařskými schopnostmi. Ale nejen to. Toma Dumoulina s Chrisem Froomem aktuálně pojí i další věc.

Poté, co Dumoulin loni ještě v průběhu sezony opustil tým Sunweb, aby se přidal k Jumbo-Visma, nyní o tom samém uvažuje i Chris Froome.

Měnit tým v průběhu sezony přitom často bývá ošidné.

„Pokud Chris tým opravdu v průběhu sezony vymění, vezme mu to spoustu energie i soustředění,“ vzpomíná na svou vlastní zkušenost Dumoulin.

Situace v týmu Ineos je ale dál nepřehledná.

Kdo bude lídrem na Tour? Nikdo neví.

Chris Froome v dresu Ineosu. Jak dlouho ještě?

Poté, co obhajující šampion Egan Bernal na dálku přes média vzkázal, že nemíní být pomocníkem Frooma na letošní Tour, je Brit v těžké pozici.

Jistě, stále je čtyřnásobným šampionem nejslavnějšího závodu. Nejlepším jezdcem na Grand Tour této generace. Britem v britské stáji.

Ale…

Zároveň vidí, že jeho mladší nástupce je už teď minimálně na stejné úrovni. Že to je Bernal, na kom bude stáj pro příští roky stavět (Kolumbijec má smlouvu do roku 2023). Proto Froome řeší, jestli by nebylo lepší odejít do stáje, kde by měl stoprocentní podporu.

„Během následujících týdnů se budu muset rozhodnout, co se sezonou a svou kariérou udělám,“ prohlásil 35letý cyklista.

O jeho služby okamžitě projevily zájem arabské týmy, stejně jako izraelská Cycling Academy, kde dělá sportovního ředitele i René Andrle.

Problémem ale je, že aby se přestup opravdu uskutečnil, musely by s tím souhlasit všechny zúčastněné strany, stejně tak Mezinárodní cyklistická unie.

A to může být problém. Tým Ineos totiž podle zákulisních informací o ničem takovém nechce slyšet.

Froome je tak ve složité situaci.

Je odhodlán poslední roky své kariéry obětovat jednomu jedinému snu – stát se popáté šampionem Tour, a dorovnat tak legendy Eddyho Merckxe, Jacquese Anquetila, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.

A je ochotný pro to udělat cokoliv.

„Když teď ale vidím, v jaké je situaci, připomíná mi to mě před rokem. Moje problémy, které jsem měl, byly trochu jiné, ale celá ta situace je dost podobná,“ myslí si Dumoulin.

Jdu pryč

Ten loni předčasně rozvázal smlouvu se Sunwebem poté, co několik let marně čekal na posily týmu.

Neustále byl jasnou jedničkou, mužem, na kterého se spoléhalo. Mužem, který byl zodpovědný za výsledky týmu. A ten tlak byl tak neúměrný, že se na mistrovi světa v časovce začal podepisovat. Dumoulin začal ztrácet lásku ke kolu.

A když mu došla trpělivost, nechal se vykoupit z kontraktu a přesunul se do Jumbo-Visma.

Tom Dumoulin na tiskové konferenci Jumbo-Visma.

„Ale žádná legrace to nebyla. Prošel jsem si těžkým obdobím a pokud je pravda, že chce Chris změnit prostředí v průběhu sezony, bude to vyžadovat spoustu energie,“ je si jistý Dumoulin.

On sám je momentálně rád, že už není jediným lídrem týmu. V Jumbo-Visma se potkal s velkou konkurencí.

„A takhle mi to vyhovuje, už na to nejsem sám. Když bude Steven Kruijswijk nejsilnější, já i Primož Roglič pojedeme na něj. Když to bude Primož, pojedeme na něj. A když to budu já, pojedu sám za sebe,“ říká Dumoulin.

Což by po všech těch problémech za poslední rok byl i trochu zázrak.

Dlouhý návrat

Smůla, zranění, nemoci.

Přesně to provázelo Toma Dumoulina v posledních 12 měsících.

Nejprve smolný pád na loňském Giru, který ho po necelém týdnu ze závodu vyřadil, pak několik operací kolena, předlouhé vyvazování z kontraktu u Sunwebu.

Zkrvavený Tom Dumoulin v cíli čtvrté etapy Gira d'Italia 2019.

Až v prosinci byl Nizozemec znovu stoprocentně fit. Těšil se, jak v únoru poprvé vjede do závodu v nových barvách.

Jenže přišly další trable.

Když už se vracel do své bývalé formy, srazil ho virus ve střevech.

„Jak všichni víte, poslední dobou jsem se necítil moc dobře. Minulý týden jsme našli parazity v mém střevu, od té doby beru léky. Cítím se mnohem lépe, mám za sebou skvělé tréninky, těším se, až sezonu odstartuju,“ napsal v polovině března na svůj Instagram.

Chtěl se zapojit do závodů na Tirrenu-Adriatiku a tradičním podniku Milán-San Remo. Jenže oba starty mu zhatil koronavirus šířící se Itálií a poté i celou Evropou.

Nyní už vše opět vypadá nadějněji.

Sezona má znovu odstartovat 1. srpna klasikou Strade-Bianche.

„Přitom v březnu a dubnu bych tomu nevěřil. Teď to vypadá každým dnem lépe. Už se opět začínám soustředit na závody – v mém případě hlavně Tour. Udělám všechno pro to, abych na ni byl připravený,“ líčí Dumoulin.

S týmem vyrazí na začátku července do francouzských Alp na první společné soustředění. Další je naplánováno na polovinu srpna těsně před startem Tour.

Pokud vše půjde podle plánu, 29. srpna se pak v Nice při Grand Départ potká i s Froomem.

V jakém bude Brit dresu?