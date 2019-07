Kreuzigerova pizza, kafe u katedrály i Landova frustrace. Volný den Tour

Jak vypadá takový volný den na Tour v podání Romana Kreuzigera? Tady je itinerář.

9.20 budíček

9.45 snídaně: míchaná vajíčka, okurka, rajče, tři kafe.

10.30 trénink, hodina a čtvrt na kole

12.00 domluva s mechaniky, co kdo potřebuje poladit na kole, pak sprcha

13.00 oběd: bezlepková pizza, připravená na lehko (výjimečně, ať je změna)

14.00 mediální aktivity

14.45 relaxace, na necelou hodinku se v klidu na pokoji natáhnout

17.00 masáž, strečink

19.30 večeře, na tak brzkou v závodních dnech nejsou zvyklí

23.00 do postele, opět dříve než obvykle.

To vše se odehrálo 22 kilometrů od města Albi v hotelu Le Domaine du Green u vesničky Rivieres, hned vedle golfového hřiště. Levé křídlo hotelu obsadila stáj Direct Energie, pravé křídlo Dimension Data. „Kdyby tu bydlel tým Ineos, obsadí to celé,“ pousmál se jediný český cyklista na Tour.

Vychutnal si, že mohl výjimečně spát takřka až do půl desáté. „Tělo potřebovalo. Cítím, že je nějaký nízký tlak, jsem takový malátný,“ povídal.

Na trénink si s týmem naplánovali 50 kilometrů v protisměru trasy středeční 11. etapy do Toulouse, pěkně mezi vinicemi. „Ale vrátili jsme se už po 32 kilácích, protože jsme si řekli, že to stačí.“

Když o 60 kilometrů dál ze svého hotelu u města Castres vyrážel na trénink tým Ineos, vytáhli Geraint Thomas a Egan Bernal své časovkářské speciály, aby si na ně zase trochu zvykali před důležitou páteční časovkou v Pau. Stejně se rozhodli například i Richie Porte z Treku a Dan Martin z Emirates.

„Taky jsem si pohrával s myšlenkou, že ho dnes na trénink vytáhnu, ale nakonec jsem zůstal u klasického,“ říkal Kreuziger.

Většina týmů, které jsou ubytované přímo v Albi, posléze zakončila tréninkovou vyjížďku stylově - posezením na kávě u katedrály v centru města. Procházet se tu mezi kavárnami bylo jako sledovat defilé účastníků Tour.

Vedle monstrózní gotické stavby si připadáte nesmírně malí a není divu, Albi se chlubí tím, že jejich katedrála svaté Cecílie, zařazená na seznam UNESCO, je i nejmohutnější katedrálou z pálených cihle na světě, se zdmi šest metrů širokými. Tentokrát byly před ní vyvěšeny žluté dresy, místní akrobat na kole předváděl na laně ve vzduchu své krkolomné obraty a Richie Porte si posteskl: „Dostat ve Francii dobré kafe bývá dost často problém.“

Volný den byl předtím všemi jezdci toužebně vyhlížen. Ben King z Dimension Data vyvěsil na Twitter součet svého dosavadního snažení na Tour: 10 dnů, 1910 kilometrů, 49 hodin na kole, 40 500 kilokalorií.

„Solidní práce,“ připsal.

Víc než solidní. Poprvé v 21. století se na Tour stalo, že první volný den na cyklisty čekal až po deseti dnech. Důvody byly dva.

Za prvé, na neděli připadl ve Francii státní svátek a podle francouzských zákonů je v takovém případě i následující pondělí volným dnem. Organizátoři Tour si přáli, aby si fanoušci mohli během takového dodatečného volna užít i další etapu, proto se v pondělí závodilo.

A navíc, za druhé: ubytovací možnosti v Albi a okolí byly pro volný den mnohem lepší než v okolí Brioude, kde končila nedělní etapa.

„Celé je to záležitost mysli,“ podotkl Michael Schär z týmu CCC. „Když máte mysl nastavenou na to, že volný den musí být tak jako vždycky už v pondělí, je to špatně. Musíte si ji nastavit na úterý.“

Každopádně šlo o pořádně dlouhý a vyčerpávající úvodní blok. „Na každém si vybral daň,“ podotkl Daryl Impey z Mitcheltonu-Scott, vítěz sobotní 8. etapy. „Tohle byl asi nejtěžší první týden, který jsem na Tour kdy zažil. Pro nikoho rozhodně nebyl nudný, ani pro diváky, ani pro nás. Zvlášť když organizátoři vymysleli trať, na kterou i v rovinatých dnech postavili překážky, čímž se postarali o každodenní stres v pelotonu.“

O tom, jak těžký byl vstup do letošní Tour, tweetoval už v neděli Tom Skujinš z Treku. „Jenda bláznivá statistika - na Tour 2018 měli po devíti etapách větší než hodinovou ztrátu na vedoucího závodníka jen dva chlapci. Letos je takových sedmdesát.“

Po pondělním chaosu při cestě do Albi už jde dokonce o 84 mužů, kteří zaostávají za vedoucím Julianem Alaphilippem o hodinu a více.

Alaphilippova stáj Deceuninck-Quick-Step se zabydlela v Albi v Grand Hotel d’Qrléans hned vedle nádraží a lídr Tour odtud vyjel na trénink se žlutou přilbou i žlutými omotávkami řidítek a byl hravě naladěn, o čemž svědčily i ekvilibristické kousky, kterými se na kole bavil.

Při setkání s novináři musel počítat s tím, že se opět nevyhne množící se otázce „A co zkusit o ten žlutý dres zabojovat až do Paříže, Juliane?“.

Už neplatí, že takovou možnost kategoricky odmítá. Teď říká: „Když Tour startovala, soustředil jsem se na prvních 10 dnů a chtěl v nich předvést něco speciálního. Vyšlo to lépe, než jsem čekal. Teď budu hájit žlutý dres, jak dlouho dokážu. Cítím se dobře, ale to nejtvrdší teprve přijde. Doufám, že překvapím sám sebe, ale nejsem bláznivý snílek. Vím, co se mnou mohou provést Pyreneje a časovka.“

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Akrobat v Albi předvádí Julianu Alaphilippovi, jak si poradit s náporem chlapců v Ineosu v Pyrenejích - naučit se na kole létat. Tour se chystá na start 11. etapy do Toulouse. Má to být opět jednou sprinterská záležitost, ale tady nikdy nevíte... https://t.co/avPZelZgBD odpovědětretweetoblíbit

Volný den byl pro některé cyklisty příležitostí k uvolněnému bilancování, tak jako v případě Petera Sagana: „62 bodů náskoku v soutěži o zelený dres není zase tolik, ale lepší něco než nic, ne?“

Byl i příležitostí ke vtípkům, například když se Tim Wellens z Lotta Soudal nechal zvěčnit na pokoji, jak si přežehluje svůj puntíkatý dres lídra vrchařské soutěže, o který s velkou pravděpodobností o víkendu v Pyrenejích přijde.

Pro ty, kteří se v pondělní naháněné na bočním větru ocitli na špatném konci rozpojeného pelotonu, byl ovšem volný den i příležitostí k znovunahození psychické rovnováhy.

„Nebyl to Ineos, kdo na nás najel 1:40 minuty. Byli jsme to my, kdo jsme 1:40 minuty ztratili,“ říkal Thibaut Pinot v hotelu La Réserve, kde přebývala stáj Groupama-FdJ. Idylická atmosféra hotelu kontrastovala se stále rozbouřenou myslí francouzské naděje.

„Vím, že jsem měl dobré nohy, proto jsem na sebe rozzlobený kvůli tomu, co se v pondělí stalo,“ vyprávěl Pinot. „Po etapě jsem byl plný frustrace a vzteku. Bylo to těžké akceptovat. Stalo se to během etapy tak rychle, najednou před námi zela díra.“

Už ji nezacelili. V pondělí večer proto setoupil ze 3. na 11. místo pořadí.

„A když jsem potom ráno četl noviny a cyklistické weby, měl jsem pocit, že už připravují náš pohřeb. Ale mohu vás ujistit, že jsme stále velice naživu,“ pronesl Marc Madiot, šéf týmu. „Kdyby šlo o fotbalový zápas, řekl bych, že v poločase je stav 0:1. A 0:1 v poločase není konec zápasu.“

Pinot během volného dne pomalu opět najížděl na pozitivní vlnu.

S Mikelem Landou z Movistaru to bylo mnohem horší. On v pondělí žádnou poziční chybu jako Francouz neudělal, přesto ztratil dokonce 2:09 minuty poté, co jej v přední skupině srazil z kola Warren Barguil.

„Když jsem se ráno probudil, byla má morálka takřka na nule,“ přiznával Bask. „Nevím, jak se dokážu opět namotivovat. Moje forma je dobrá, pocity zlé. Od chvíli, kdy jsem upadl a ztratil, přemýšlím: Proč se to dějě zase mně?“

Barguil se mu na sociálních sítích omluvil a možná by se omluvil i telefonicky, ale Landa hlásil: „Radši jsem si vypnul mobil.“ Pak požádal: „Dva dny se cítím mizerně. Prosím, nechtě mě v klidu a já budu doufat, že se mé štěstí vrátí.“

Střípek naději loví ve vzpomínkách na letošní Giro. Tam měl na něj Primož Roglič před třetím týdnem pět minut k dobru. „A na konci Gira jsem s ním prohrál stupně vítězů jen o osm sekund. Snad se podobný zvrat stane i tady.“

Pro Landu, Pinota a některé další jezdce to byl zvláštní volný den. Cítili, že aby se zbavili pondělní frustrace, potřebují co nejdřív zase závodit.

Dnes po 13. hodině se tak stane. Peloton vyrazí z Albi do Toulouse. Tour se překulí do své druhé poloviny.

A ta bude bolet. Šeredně bolet.