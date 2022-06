Turbulentní rok českého mistra. Kukrle o Gazpromu i blížícím se šampionátu

Je tomu rok, co ve slovenských Bánovcích nad Bebravou vybojoval na společném mistrovství republiky obou zemí český titul. „A od té doby to bylo hodně turbulentní období,“ ohlíží se sedmadvacetiletý Kukrle.

Olympijské hry v Tokiu a účast v denním úniku.

Vytoužený velký přestup do druhodivizní stáje Gazprom-RusVelo.

Dva úniky na worldtourovém závodě Kolem Emirátů, kde jezdil i Tadej Pogačar.

Ale i nejistota spojená s válkou na Ukrajině, kvůli níž musel Kukrle ruský tým opustit a vrátit se zpět do hradeckého Elkov-Kasper.

„Bylo toho dost, pořád nějaké změny,“ říká. „Ale od začátku sezony se mi daří, mám čtyři vítězství, takže ten rok hodnotím celkem pozitivně. S tím, že UCI odebrala Gazpromu licenci, nic neudělám. Snažím se soustředit hlavně na závody a své výkony.“

V TOKIU. Michael Kukrle z České republiky a Polychronis Tzortzakis z Řecka v akci během mužského silničního závodu. (24. července 2021)

A zjevně se vám to vyplácí, formu máte parádní.

Teď jsem se do ní dostal, tak věřím, že ji udržím. Hodně se proto těším i na rumunskou Sibiu Tour, která je týden po mistráku. Uvidíme, jak se mi formu podaří prodat.

Jste v kontaktu s vašimi někdejšími parťáky z Gazpromu? Spousta z nich takové štěstí neměla a stále je bez angažmá.

Teď jsem se bavil s Norem Eirikem Lunderem, který odešel do kontinentálního norského Coopu. Říkal, jak to bylo všechno složité. To já jsem měl štěstí, že jsem mohl zamířit do třech kontinentálních týmů. Elkov mi z toho vyšel nejlépe i díky závodnímu programu. Pro ostatní kluky je ale těžké někam přestoupit: buď mají týmy plno, nebo nemají peníze…

Třeba Rus Ilnur Zakarin už oznámil konec kariéry.

Rusové to mají hodně těžké, u nich to vypadá na konec. Italové to mají lepší, ti alespoň objíždějí nějaké závody s reprezentací, takže se dokázali udržet. Ale pro ostatní je těžké stát a nezávodit.

To vás podržel tým Elkov-Kasper. Jak vás v něm přijali?

Dobře. Všechno tady znám, byl jsem tu šest let, takže to byl takový návrat domů.

Máte představu, jak to teď s týmem Gazprom-RusVelo vypadá?

Teď se s námi chtějí vyrovnat a myslím, že to pak úplně ukončit. Jsou zakázaní ruští sponzoři a pro ruský tým s ruským managementem není šance najít nějakého neruského sponzora. Tak to vypadá na úplný konec.

Za druhodivizní tým jste si užil jen dva závody. Chtěl byste se po sezoně znovu posunout výše?

Určitě bych se chtěl zase k profesionálům vrátit. Ideálně příští rok, protože už nejsem nejmladší.

Máte nějaké konkrétní nabídky?

Zatím ne. Ale agent je v kontaktu s několika týmy, tak věřím, že se nějaká nabídka dostaví.

Můžete alespoň prozradit, jestli jde o týmy z druhé, nebo i z první divize?

Z druhé i z první. Konkrétní jméno ale zatím nevím.

Startuje mistrovství republiky Společné mistrovství České a Slovenské republiky vypukne ve čtvrtek 23. června, kdy se v jihočeském Kovářově pojede časovka. Hromadné závody jsou v plánu o víkendu: ženy se na trať dlouhou 98,6 kilometru s cílem v Mladé Vožici vydají v sobotu, muži svých 197,2 kilometru absolvují v neděli „Okruh je velmi náročný,“ říká Petr Balogh, ředitel závodu. „Jede se kolem lyžařských vleků, během jednoho okruhu jezdci nastoupají 360 výškových metrů. Je tam i otevřená trať, takže může i fouknout.“ Největší hvězdou bude Jan Hirt, šestý muž Gira. Silné by měly být i sestavy domácích stájí Elkov-Kasper, která s Kukrlem obhajuje vítězství, či ATT Investments. Naopak se nepředstaví Zdeněk Štybar, který dohání tréninkové manko. Nepravděpodobný je také start Slováka Petra Sagana, který byl pozitivně testovaný na covid-19.

K novému angažmá by vám mohl pomoci i pěkný výsledek na mistrovství republiky. Jak se na šampionát těšíte?

Určitě se těším. Trať bude náročná, náročnější než loni. Určitě mi bude sedět víc, ale šance obhájit titul, si myslím, nebude tak vysoká. Určitě platí, že je těžší obhájit než vyhrát poprvé. Bude záležet, jak se závod bude vyvíjet.

Jaký průběh očekáváte?

Asi bych očekával, že po startu odjede větší únik, z něhož se bude rozhodovat. Moc nevím, kdo by ho zezadu mohl sjíždět. Jedině my, zároveň ale budeme chtít mít lidi v čelní skupině, takže potom bude záležet, jak ta skupina bude spolupracovat a jestli si vypracuje větší náskok. Pokud bude na dostřel, tak určitě budeme útočit i z hlavního pole.

Už víte, na koho s Elkovem pojedete?

Táborští kluci (bratři Ťoupalíkovi, Michael Boroš) jsou hodně namotivovaní, to je na nich vidět (úsměv). Ale z týmového hlediska je jedno, kdo titul vyhraje. Nějakou taktiku si řekneme, ale dopředu se to moc předpovídat nedá.

Co říkáte na převýšení? Měli byste nastoupat skoro 4000 výškových metrů.

Bude to náročné. Už loni, kdy se tam jel závod Českého poháru a jelo se o dva okruhy méně, to bylo hodně těžké a všichni byli ke konci unavení. Opravdu to nebude nic jednoduchého.

Faktorem může být i počasí. Vám by ale hrozící vedro asi moc nevadilo, že? Loni v Bánovcích bylo přes třicet stupňů, nyní ve Francii šestatřicet.

Určitě. Nevadí mi asi žádné počasí, dokážu se se vším poprat, ale když je teplo, tak cítím, že odpadají spíš ostatní a mně to nevadí. Budu rád, když bude takhle.

PŘED ROKEM. Michael Kukrle se v Bánovcích nad Bebravou raduje ze zisku titulu mistra ČR.

Jak vnímáte, že pojedete i proti Janu Hirtovi, šestému muži Gira?

Uvidíme, jaký pro nás bude soupeř. Trať je sice hodně těžká, ale pro něj je pořád hodně lehká. Takže si myslím, že nás tam nedokáže nikde orvat.

A co časovka? Loni jste v ní byl v Bánovcích pátý.

Je zvlněná, rovinaté časovky mi nesedí, protože nejsem vyloženě časovkář. Když mi sedne, tak by to mohlo být i nějaké pěkné umístění.

Kolik jste toho na časovkářském kole letos odjel?

Na časovkářské koze, co jsem se vrátil do Elkovu, nemám najeto nic. Naposledy jsem na ní seděl, když jsem byl na olympiádě. Mezitím jsem se akorát asi dvakrát projel na koze, co jsme měli v Gazpromu. Ale takový problém to nebude. Časovku přeci jen pojedu i jako rozjetí před silničním závodem, což se mi v minulosti osvědčilo.