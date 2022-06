Kukrle ovládl čtyřkilometrový prolog na závodě Kolem Montbéliardu

„Dnešní závod byla krátká časovka do vrchu a Michael v ní zvítězil celkem suverénně. Je vidět, že se lepší a dostává se opět do tempa. Uvidíme, jak mu půjdou víkendové etapy, ale profilově by mu měly sedět. Budou sice těžké, ale ne extrémně vrchařské,“ uvedl sportovní ředitel královéhradecké stáje Vladimír Vávra. Peloton absolvuje dvě zvlněné etapy dlouhé 162 a 155 kilometrů.

Otruba se podle Vávry připravil o stupně vítězů pomalejším úvodem. „Čekal jsem, že na tom bude nejlépe z našeho týmu právě Jakub,“ řekl.

Olympionik Kukrle se vrátil do týmu Elkov Kasper poté, co stáj Gazprom-RusVelo, do níž přestoupil loni, dostala po ruském vpádu na Ukrajinu zákaz závodění.