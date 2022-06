Kukrle vyhrál Kolem Montbéliardu a slaví další úspěch po návratu do Elkovu

V závěrečné etapě na 155 kilometrů dojel člen týmu Elkov Kasper na 14. místě v hlavní skupině, která ztratila minutu na Nizozemce Thijse de Langeho, kterému vyšel únik. Kukrlemu zůstal v čele celkového pořadí pětisekundový náskok před domácím Ewenem Costiouem. Šesté místo v konečném hodnocení obsadil další jezdec královéhradecké stáje Matěj Zahálka.

Pro sedmadvacetiletého Kukrleho je to další úspěch po březnovém návratu do Elkov Kasper, odkud loni odešel do týmu Gazprom-RusVelo, který po ruském vpádu na Ukrajinu nesmí závodit a přerušil činnost. Před dvěma měsíci ovládl ve Francii Tour du Loir, předtím vyhrál etapu v závodě Kolem Arden.