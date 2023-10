Výhry! Ale nejsem tam, kde bych chtěl být, uvědomuje si Boroš

„Výhry jsou cenné, ale nejsem úplně spokojený s výkonem,“ konstatoval úřadující český šampion po vítězstvích v domácím pohárovém seriálu v Mladé Boleslavi a v Jičíně, kterými vstoupil do nové cyklokrosové sezony.

S malým zpožděním, jeho vstup do cyklokrosového závodního kolotoče totiž zbrzdilo covidové onemocnění ze závěru silniční sezony. V dresu hradecké stáje už druhé.

Loni touto dobou jste závodil v Americe na úvodním podniku světového poháru, letos dostal přednost český Toi-Toi Cup. Je to důsledek onemocnění?

Částečně ano, částečně i trochu jiným program silniční sezony, než jsem měl loni. Proto jsme se rozhodli pro toto řešení.

Jak moc vás zbrzdil covid?

Naštěstí to neprobíhalo tak, že bych musel týden ležet a nic nedělat, nevyřadil mě úplně. Avšak musel jsem dost zvolnit a pak se snažit, abych to nepřepálil a třeba mě to nevyřadilo na delší dobu. Proto to teď doháním.

Jak vám to jde? Podle výsledků docela dobře.

Stále nejsem tam, kde bych chtěl být. A protože s covidem žádné zkušenosti nemám, moc nedokážu odhadnout, jak dlouho to může trvat. Na začátku jsem vynechal první pohárový závod v Kolíně, nyní už alespoň závodím.

Co plánovaný vrchol sezony, kterým je mistrovství světa, na které se zaměřujete už od loňské sezony?

Naštěstí je to podle mě ještě dost daleko a věřím, že se do toho včas dostanu.

Loni jste se téměř výhradně soustředil na světový pohár a ten český jezdil, jen když to termínově vyšlo. Jak to bude letos i s ohledem na nedávné události?

Podobně, i když jak již bylo řečeno, jsem vynechal Ameriku. Ale už za necelé dva týdny pojedu závod světového poháru v Belgii, o týden později už bych se rád prosadil na mistrovství Evropy, které se jede ve Francii.

Světový pohár bude ve vašem programu už stále?

Ne úplně stoprocentně. Letos vynechám závod, na který se musí daleko cestovat. Nepojedeme tak do irského Dublinu. A do Itálie, kde se jede ve Val di Sol. I proto, že prosincové závody vynechám, budeme totiž s hradeckým týmem na soustředění ve Španělsku.

A domácí pohárové závody?

Ještě teď v Holých Vrších a pak už to moc vycházet nebude.

Jak moc velkým lákadlem pro vás je světový šampionát v Táboře?

Hodně velký a hodně se na to těším. Už jsem si párkrát trať i zkusil. Soustředíme se na dobrý výsledek, všechno k tomu směřujeme, je to doma.

V Toi-Toi Cupu jsou odjety tři závody, druhý a třetí jste vyhrál vy, první váš stájový kolega Adam Ťoupalík. Jaká to pro vás je pomoc, když můžete závodit ve dvou?

Určitě je to příjemné, už jenom tím, že člověk není na závodě v karavanu sám, ale jsme dva.

Zatím poslední vaší pohárovou výhrou byl sobotní závod v Jičíně, kde jste zvítězil před Adamem Fialou a Polákem Konwou. Jaký to pro vás byl závod?

Stál mě dost sil. Nepovedl se mi start, ale s pomocí právě Adama jsme se vrátili na čelo. Musel jsem si pak trochu odpočinout, měl jsem navíc kolizi na překážkách a musel jsem znovu dojíždět, ale nakonec dobrý závod. Řekl jsem si, že pojedu, nechtěl jsem to nechávat na sprint, jel jsem doraz, a když jsem se v jednu chvíli otočil, tak jsem byl sám.