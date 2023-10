Ťoupalík po triumfu v Kolíně: Nečekal jsem, že to půjde takhle lehce

Přesto Adam Ťoupalík, borec hradecké stáje Elkov Kasper, hned v úvodním závodě domácího pohárového TOI TOI CUPu v Kolíně ukázal, že i v cyklokrosu je velmi silný. První klání nové sezony ovládl, i když jeho aktuální zkušenosti s terénem nejsou velké.

„Před dneškem jsem na krosce odjel tři tréninky, ale přes léto jsem trénink prokládal gravelem, který tomu dnešku byl bližší. Cyklokros se asi nezapomíná, ale v technice jsem rozhodně měl rezervy,“ řekl v cíli úvodního pohárového podniku Ťoupalík.

Borec hradecké stáje, který před týdnem v neděli ještě dojel druhý v posledním podniku Českého poháru silničářů, v Kolíně zvítězil s náskokem pěti sekund před Francouzem Mickaelem Crispinem a Jakubem Římanem. I když náskok v cíli měl malý, jeho prvenství bylo naprosto přesvědčivé. Po úvodním okruhu se hned ve druhém kole svým soupeřům vzdálil, vybudoval si půlminutový náskok a pak jen situaci s přehledem kontroloval.

„Jsem moc spokojený. Nečekal jsem, že to půjde v uvozovkách tak hladce,“ řekl v cíli Ťoupalík, jehož cesta k prvenství byla o něco snazší, protože na startu pro nemoc chyběl nejlepší český krosař posledních let a zároveň Ťoupalíkův stájový kolega Michael Boroš.

„V druhém kole jsem najel na čelo, snažil se jet pořád svoje tempo a nedělat chyby. Párkrát jsem se v lese hodně zastavil a kluci se přiblížili,“ poznamenal Ťoupalík, „v posledním kole jsem to dokázal uhlídat. Jízda to byla hrozná, v lese se prášilo, byl tam písek. Nejsem na to vůbec zvyklý, ale stačilo to.“

Již ve třetím kole pro bolesti zad odstoupil ze závodu obhájce celkového prvenství z minulé sezony Šimon Vaníček z ČEZ Cyklo Team Tábor.