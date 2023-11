Ťoupalík za Ťoupalíka. Bratrské střídání v hradecké stáji Elkov Kasper

Starší Adam, před lety mimo jiné stříbrný medailista z cyklokrosového mistrovství světa do 23 let, se po třech letech v hradecké stáji vydává výš. Nově bude členem druhodivizní sestavy belgické stáje.

„Je to pro něj nová výzva a pro nás zase potvrzení toho, že se při dobrém přístupu dá od nás dostat nahoru. Důležité zvlášť pro mladé závodníky. Pokud budou cyklistice dávat to, co potřebují, mají šanci,“ uvedl k posunu Adama Ťoupalíka šéf hradecké stáje Vladimír Vávra.

Adamovo místo v hradecké sestavě zaujme mladší Jakub. Ten se do ní vrací po roce stráveném v EF Education-NIPPO Development. Předtím se v týmu Elkov Kasper sešli oba.

„Adam u nás má smlouvu do konce roku, takže případné cyklokrosové závody v tomto období bude jezdit ještě v našem dresu. Jakub to má naopak, oblékat ho bude od začátku příštího roku,“ poznamenal Vávra.

Adam Ťoupalík z hradecké stáje Elkov Kasper.

Už od začátku listopadu nově za hradeckou stáj závodí Jakub Kuba. V současné době je vidět na cyklokrosových závodech, včera společně se svým novým stájovým kolegou Michaelem Borošem startoval na podniku Světového poháru v Belgii. Boroš včera v Dendermonde dojel sedmnáctý, Kuba obsadil 42. místo.

„Boroš počítá se startem na světovém šampionátu v Táboře v kategorii elite, u Kuby uvidíme, zda má šanci se nominovat na závod do 23 let,“ uvedl Vávra.

Hradecká stáj se začíná připravovat na další sezonu mezi třetidivizními týmy, prosinec tým stráví na už tradičním soustředění ve Španělsku. Nebude se už týkat Jana Bárty. Borec se zkušenostmi s největšími světovými závody a několikanásobný mistr republiky v časovce se rozhodl po letošní sezoně ukončit závodní kariéru.

Bártův odchod potvrzuje omlazovací proces v hradecké stáji, který byl patrný i po minulé sezoně. Hradečtí tak zatím ve svém středu přivítali pět nových, vesměs mladých cyklistů. Vedle již zmíněných Jakuba Ťoupalíka a Kuby to jsou Lukáš Kubiš, Daniel Rubeš a Lukáš Sedlák.