Nejezdíš svěťáky? Zapomeň na MS! Šéf UCI navrhl radikální opatření

„Světový pohár není na hraní! Každý by měl dodržovat stejná pravidla,“ rozčílil se Lappartient v nedělním rozhovoru pro DirectVelo.

Důvodem k tak ostrým slovům bylo počínání vítěze prvního kola SP v americkém Waterloo Thibaua Nyse, který nedělní zastávku v Dendermonde vynechal a jel raději sobotní závod série Superprestige v Nielu.

Oba závody se odehrávaly v Belgii, a Lappartient proto nechápal, proč Nys upřednostnil nižší soutěž před Světovým pohárem.

„Říkal, že je unavený. Tak proč ale závodil v Nielu? Pokud jste unavení, tak přeci odpočíváte,“ zlobil se šéf UCI.

Nys byl ale nejspíš jen poslední kapkou do poháru problému, který UCI trápí delší dobu. Málokdo ze špičkových závodníků objede všechny zastávky Světového poháru. Například ve Waterloo startovali jen čtyři z deseti nejlepších jezdců žebříčku UCI, mezi ženami jelo šest z deseti nejlepších.

Olej do ohně přilil i lídr hodnocení SP Lars van der Haar, který stejně jako mnozí další už avizoval, že vynechá závod v Dublinu – ten je poněkud nepochopitelně mezi dvěma francouzskými koly – a také prosincovou zastávku v Itálii.

„Kdybych začal jezdit všechno a pokračoval v tom, tak bych se úplně zničil,“ vysvětlil. Vzhledem k plánovaným absencím se zároveň dopředu vzdal boje o vítězství celkového hodnocení SP. Což je něco, co od průběžného lídra soutěže slyšet nechcete.

Lappiert proto navrhl možné a velmi radikální řešení. „Pokud jezdec upřednostní menší závod před Světovým pohárem, nebude se smět zúčastnit následujících kol Světového poháru, a tím pádem ani mistrovství světa,“ překvapil, a ještě si dosadil: „Světový pohár není soutěž, ve které si můžete vybírat, jak se vám zlíbí.“

Start závodu žen v Táboře

Navázal tak na myšlenku sportovního ředitele UCI Petera Van den Abeeleho z minulého týdne. „Respektuji jezdce, kteří chtějí nabrat síly. Ale upřednostňovat Světový pohár kvůli jiným závodům? Jestli je Světový pohár vnímán jako hračka, máme problém,“ vyjádřil se pro portál Sporze k absenci Nyse a rozhodnutí van der Haara nebojovat o celkové vítězství SP.

Samozřejmě, že k tak radikálnímu návrhu se už ozvaly i protestní hlasy. „Závodníci by měli mít právo rozhodovat sami za sebe,“ zastal se svého syna dvojnásobný mistr světa Sven Nys.

Podle manažera cyklokrosového týmu Intermarché Barta Wellensse za vzniklou situaci může UCI sama. „Říkám to pořád, Světový pohár není momentálně dobře postavený, je příliš hektický. Kdysi jsme byli hrdí, že můžeme startovat ve Světovém poháru. Takový pocit už dnes podle mě nikdo nemá,“ nešetřil Wellens kritkou.

Stejně to vidí i van der Haar: „Dokud bylo osm nebo devět závodů, rád jsem se zúčastnil všech a nikdy by mě nenapadlo nějaký vynechat.“

Jak připomíná kanadský web Cycling Magazine mnoho závodníků ze severní Ameriky se zapojuje do Světového poháru později, protože nechtějí přijít o národní šampionáty a také protože si náklady na tříměsíční cestování po Evropě nemůžou dovolit.

Měli by snad být penalizování za to, že než dorazí do Evropy, objíždí lokální závody v Americe?

Fem van Empelová vítězí v závodě SP v Táboře

A jak by se UCI vypořádala s programem Wouta van Aerta, Mathieu van der Poela, Toma Pidcocka nebo Fem van Empelové, kteří kvůli kariéře na silnici objedou jen pár cyklokrosových závodů, a přesto jsou největšími hvězdami sportu?

Proto by se měl van der Poel výjimečně snažit, aby obhájil na únorovém světovém šampionátu v Táboře svůj duhový dres.

Pokud UCI prosadí do pravidel myšlenky svého prezidenta, je možné, že Nizozemec už další příležitost bojovat na mistrovství světa nedostane.