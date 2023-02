Boroš vyhlíží MS: Taktika na úspěch? Není, na nic se nečeká a jede se

V nizozemském Hoogerheide se pokusí navázat na šest let starý výsledek z Lucemburska, kde dojel šestý. Umístění v elitní desítce bude pro třicetiletého borce hradecké stáje Elkov Kasper metou úspěchu i letos. Na odlet do Nizozemska si od nedávna už šestinásobný český šampion mohl přibalit velké povzbuzení.

Ve francouzském Besansonu si o víkendu v posledním podniku letošního ročníku světového poháru dojel pro 9. místo. „Povzbuzení, uvidíme, na co to bude v neděli stačit,“ říká největší česká naděje pro elitní kategorii mužů.

Zkušeností se světovými šampionáty máte dost, jak na tom jste před tím letošním v porovnání s minulými?

Tohle srovnat asi nejde, každý rok je trochu jiný. Věřím, že jsem na tom letos tak, že by to do desítky vyjít mohlo.

V Besanconu jste si vyrovnal letošní maximum v závodě Světového poháru, ale přitom jste na vítězného několikanásobného světového šampiona van der Poela ztratil jen něco málo přes minutu a na druhého Sweecka pouhých patnáct vteřin.

Jsem z toho docela dobře naladěný, vypadá to na dobrou formu.

Tu jste ladil na soustředění se svým silničním hradeckým týmem ve Španělsku, kde jste trénoval dva týdny před závěrem světového poháru. Jak to šlo dohromady s cyklokrosem?

Úplně v pohodě, ostatně loni to bylo podobné. Tréninky jsem si uzpůsobil.

Takže jste s kluky netrénoval?

Tak to zase ne, trasy jsem s nimi jezdil skoro každý den.

Michael Boroš vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky.

I ty několikahodinové, které se na podobném soustředění často absolvují?

Ono je to v něčem prakticky stejné, musíte si to odpracovat a na kole odsedět, takže tam klidně bylo i pět hodin. Současně s tím jsem si odpracoval to, co jsem potřeboval já.

Co terén? Jak jste to dával dohromady se silnicí?

Nijak, v terénu jsem nejezdil vůbec. Ostatně v terénu jsem letos v zimě prakticky jen závodil a skoro vůbec netrénoval. Není to pro mě nic nového.

Co vám říká trať v nizozemském Hoogerheide, kde se letos o světové tituly pojede?

Znám ji poměrně dobře, už jsem tam závodil několikrát. Jen na mistrovství světa tam pojedu potřetí, poprvé mezi elitou, předtím jsem tam jednom závodil v juniorech a jednou ve třiadvacítkách.

Důležitou roli může hrát stav terénu. Jaká je předpověď?

Má to být suché, žádné jarní bahno. Tudíž hodně rychlé.

Vyhovuje vám to?

Asi by pro mě bylo lepší trochu blátíčka.

Jako na mistrovství republiky v Mladé Boleslavi, kde jste před nedávnem získal svůj šestý domácí titul?

Tam jsme si ho opravdu užili a pro mě by to možná lepší i bylo. Ve finále to ale bude pro všechny stejné, ať bude tak, nebo tak.

Když to bude rychlé, bude důležitá pozice na startu. Jak jste na tom?

Bude to druhá řada, takový můj standard. Není to tak špatné.

Michael Boroš na trati ve francouzském Besanconu.

Vyzkoušel jste si někdy start z první?

Ve světovém poháru už ano, ale na mistrovství světa ještě ne.

Co taktika, s jakou půjdete na start nedělního závodu?

Tak ta v cyklokrosu skoro neexistuje. Tam se na nic nečeká a jede se, předpokládám, že to tak bude i tentokrát.

Když jste před rokem do hradecké stáje přicházel, jedním z cílů, vedle silničních úspěchů, bylo cyklokrosové mistrovství světa, které se za rok pojede v Táboře, vašem rodišti. Platí to stále?

Platí. Uspět chceme samozřejmě i letos, ale za rok v Táboře, tam by to mělo dopadnout zvlášť dobře. To je náš velký cíl.