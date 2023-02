Dítě bohů vs. vytrvalý rváč. O další duhu aneb největší z cyklistických rivalit

Mezi sebou se znají možná lépe než s některými členy vlastní rodiny.

Odmala se totiž Wout van Aert s Mathieuem van der Poelem potkávají na všech různých závodech. Na cyklokrosových i silničních.

Odmala spolu zároveň soupeří. Jednu sezonu je lepší ten, druhou zase ten druhý.

„A Wout to odmala nesnášel dobře,“ vzpomíná pro Sporzu jeho belgický kolega Daan Soete. „Když ve 12 letech jednou prohrál, ukopl z frustrace pedál. Porážky mu dělaly problém, ale podobně to měl i Mathieu. Tohle je vlastně typická vlastnost velkých šampionů.“

V nižších kategoriích to přitom byl van der Poel, kdo měl přece jen navrch.

Pocházel z prominentní cyklistické rodiny – tatínek byl rovněž mistrem světa v cyklokrosu a také fantastickým klasikářem na silnici. Dědečka Raymonda Poulidora snad ani není potřeba představovat.

FÉROVÁ RIVALITA. Mathieu van der Poel (vpravo) s Woutem van Aertem.

„Všichni k němu v té době vzhlíželi. Měl nejlepší materiál, fakt nádherné karbonové kolo od svého táty, vyhrával skoro každý závod. Mysleli jsme si o něm, že je to dítě bohů,“ vyprávěl Soete.

Jejich rivalita se z žákovských kategorií postupně přenesla do té juniorské, pak do kategorie do 23 let a nakonec i do té elitní.

Je vlastně zázrak, že oba na téhle tuze náročné pouti vytrvali, že z ní ani jeden nesestoupil a že jejich letitá rivalita vydržela všechny zkoušky času.

Mezi muži je nyní Nizozemec čtyřnásobným mistrem světa, Belgičan trojnásobným. Letos se tahle mezera mezi nimi nejspíš buď zacelí, nebo znovu rozšíří. Oba totiž v průběhu zimy prokázali lepší výkonnost než všichni ostatní cyklokrosaři, kteří s nimi budou v neděli stát na startu.

O něco víc navrch by ale přece jen měl mít van Aert, který svého nizozemského rivala během zimy většinou porážel.

Asi i proto, že se van der Poel už zase pral s bolavými zády – následkem nepříjemného pádu na horském kole na olympiádě v Tokiu. Od té doby s nimi bojuje a zatím stále často neúspěšně.

Proto cyklokrosovou sezonu přerušil, aby pak van Aerta před čtrnácti dny porazil v Benidormu.

Poslední vzájemný souboj vyhrál v Benidormu van der Poel, většinu zimy byl ale lepší jeho soupeř.

„Ale víte, co je Woutova největší zbraň? To, že se nikdy nevzdává. Vždycky chtěl porážku Mathieuovi za týden vrátit a častokrát to dokázal. Z té frustrace získal motivaci, byl tvrdohlavý,“ líčil Soete. „Jak to mezi nimi je? Oba se pochopitelně respektují, ale když s někým tak dlouho soupeříte, těžko budete nejlepší kamarádi.“

To skutečně nejsou, což potvrzuje i Yorben van Tichelt, kamarád z dětství nizozemského šampiona.

„V průběhu juniorských let se Wout definitivně srovnal s Mathieuho výkonností. Tam ta rivalita skutečně začala. Ten, kdo prohrál, po závodě vždycky nadával a klel na toho druhého. Oba holt mají mentalitu vítěze, proto je to pro ně tak těžké,“ vysvětloval. „Až se ale po kariéře ohlédnou a uvidí, co pro sebe znamenali, bude mezi nimi jen velký respekt.“

Do té doby ale pořád dost času, vždyť je jim stále pouhých 28 let.

V neděli v Hoogerheide budou právě na ně opět upřeny oči všech fanoušků, žádný další souboj nebude lidi tak moc zajímat.

Během posledního víkendu před šampionátem se nestřetli. Van Aert vyhrál v sobotu závod v Hamme, zatímco van der Poel byl nejlepší v neděli v Besanconu.

Oba mluví o tom, že šance mezi nimi budou v neděli vyrovnané – 50:50.

Ke komu se duha přikloní?