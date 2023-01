Boroš dohání legendy cyklokrosu: Žádná výhra není jednoduchá

Pro borce hradecké stáje Elkov Kasper to byl v Mladé Boleslavi už šestý titul mistra republiky a za již zmíněnými dvěma borci zaostává jen o jeden. „Žádná výhra není jednoduchá a ani tento šestý titul zadarmo nebyl,“ konstatoval třicetiletý borec, „když už jsem takhle daleko, tak bych je určitě rád dohnal a zkusím pokračovat nějak dál s těmi výhrami.“

Boroš přišel do hradecké stáje před rokem, od té doby se přes léto věnuje naplno silniční cyklistice, aby přes zimu dostal jednoznačně přednost cyklokros. V něm by se rád prosadil mezi širší světovou špičku, na čemž s vedením týmu usilovně pracuje. Pravidelně objíždí závody Světového poháru, nevynechá pochopitelně ani mistrovství světa a vše směřuje k příštímu šampionátu, jenž proběhne za rok v Táboře, jeho rodišti.

„Nyní mě čeká přesun do Španělska, kde pojedu s kolegou z týmu Adamem Ťoupalíkem světový pohár v Benidormu, potom už jen já sám poslední díl seriálu ve Francii a pak už přijde mistrovství světa,“ popsal Boroš závěr cyklokrosové sezony, která ho v příštích dnech a týdnech čeká.

V Mladé Boleslavi měl Boroš vážnějšího konkurenta jen na začátku závodu právě v Adamu Ťoupalíkovi. Týmový parťák šel v úvodu do čela, pak si pozice vyměnili a Ťoupalík jezdil nedaleko za Borošem druhý. Jenomže pak se mu do kola zamotala páska vyznačující trať, Ťoupalík musel dlouho běžet do depa pro nové kolo, v pořadí klesl a na Boroše výrazně ztratil. Nakonec dojel pátý, a borci hradecké stáje tak nezopakovali loňský triumf.

Boroš ale závodem, na rozdíl od většiny soupeřů, procházel bez zaváhání. Žádný pád, žádné technické problémy. „Trať nebyla vůbec jednoduchá, s množstvím bahna. Musím ale říct, že mi seděla. Snažil jsem se po celou dobu držet svoje tempo a neudělat žádnou chybu,“ prozradil český šampion.

Nyní vyhlíží hlavně světový šampionát, jenž se pojede v Hoogerheide: „Doufám, že na mistrovství světa přijde ta úplně nejlepší forma v celé sezoně. Věřím, že z toho bude alespoň první desítka.“